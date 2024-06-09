09 июня 2024, 09:14

Минздрав рассмотрит изменения правил целевого набора обучения

РИА «Новости»
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Министерство здравоохранения рассматривает некоторые варианты по изменению условий целевого набора обучения, в этом году ведомство уже внесло изменения в процедуре подачи заявки и получения целевого направления. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Мы уже внесли ряд изменений в законодательство по целевому набору. В 2024 году поменяли подход к целевой подготовке специалистов, меняется процедура подачи заявления на обучение и получения направления на учебу в вузе. Также рассматриваем и другие предложения, но они на стадии обсуждения», - отметил он.

Мурашко добавил, что выпускники в целом выполняют свои обязательства по договору целевого обучения. По его словам, по программе «Вуз - регион» в 2022–2023 годах свои обязательства выполнили порядка 70% выпускников, при этом часть из них еще продолжает учиться в ординатуре.

В России началась разработка новой системы высшего образования. Бакалавров заменят специалистами, ориентированными на запросы работодателей.

Вузы Здравоохранение Минздрав Россия
09 июня 2024, 02:56
Ученые объяснили влечение женщин к абьюзерам и психопатам
Freepik
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Ученые из Университета штата Арканзас выяснили, почему некоторых женщин влечет к мужчинам с психопатическими и другими негативными чертами личности. Исследование опубликовали в научном журнале Personality and Individual Differences (PID).

Американские психологи раскрыли тайну влечения женщин к «плохим мальчикам», объяснив, что у них присутствует высокий уровень болезненного любопытства. Их тянет к мужчинам с темной личностью, потому что возникает желание пережить опыт опасных ситуаций.

В исследовании участвовали 210 студенток крупного вуза. Девушки оценили гипотетическое профили мужчин, у которых был разный уровень темных черт личности, но в каждом из них подробно описывались их типичное поведение.

Если говорить о психопатии, то она, как нарциссизм и макиавеллизм, входит в так называемую «Темную триаду» личности. Таким людям свойственно желание манипулировать окружающими, они не склонны кому-то сочувствовать и в целом зациклены на самих себе. Они редко могут поддерживать здоровые и долговременные романтические отношения с партнером.

Ранее психологи рассказали, что абьюзеры не являются сильными личностями , боятся разоблачения и публичного осуждения.

Исследования США Женщины Ученые Психология
08 июня 2024, 23:32
Дело о взятках петербургских генералов рассмотрят 20 июня
Freepik
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Хамовнический суд назначил рассмотрение уголовного дела о коррупции в полиции Петербурга на 20 июня. Такая информация появилась в карточке дела. Верховный суд РФ изменил территориальную подсудность дела, сославшись на связи подозреваемых в органах власти.

Следственный комитет России завершил расследование дела, фигурантами которого стали бывший помощник главы МВД Сергей Умнов, генерал-майор Иван Абакумов, экс-глава регионального УГИБДД Алексей Семенов и экс-начальник правового отдела инспекции Елена Копьева. По данным РБК, правоохранители доказали от 10 эпизодов получения взяток на сумму 64,6 миллиона рублей.

Главный фигурант дела Умнов и остальные обвиняемые свою вину отрицают. Обвинение утверждает, что они собирали деньги с коммерческих организаций, в помещениях которых размещались экзаменационные отделения ГИБДД.

Генпрокуратура РФ обратилась в Верховный суд РФ с просьбой передать дело в Хамовнический райсуд столицы. Ходатайство удовлетворили.

В мае стало известно о задержании начальника ГУ кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Он стал фигурантом уголовного дела.

Санкт-Петербург Уголовное дело Суд МВД РФ Россия Деньги Полиция
08 июня 2024, 23:31
Умер гендиректор организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар
РИА «Новости»
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Генеральный директор неправительственной организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар умер на 54-м году жизни в Париже. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Коллеги Делуара выразили соболезнования его супруге Перрин, сыну Натану, его родителям и близким.

«Журналистика была борьбой всей его жизни, которую он вел с непоколебимой убежденностью», - говорится в некрологе.

Перед смертью он страдал от онкологического заболевания.

Делуар возглавлял организацию с 2012 года. Прошлой осенью он рассказывал о массовой гибели журналистов в Газе, заявляя, что там происходит нечто ужасное. По его словам, они никогда не видели такого количества журналистов, убитых за столь короткий промежуток времени. На тот момент погибли 42 человека, по данным Комитета защиты журналистов.

Кроме того, Делуар работал на французском телевидении, в журнале Le Point и руководил центром подготовки журналистов, сообщил телеканал BFMTV.

Смертность Париж Журналистика Франция Онкология
08 июня 2024, 17:48
Заблудившиеся в свердловском лесу брат и сестра потеряли счет дням
РИА «Новости»
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Брат и сестра, которые потерялись в свердловском лесу, во время блужданий потеряли счет дням и начали молиться. Об этом Ura.ru рассказал сотрудник «РМК-безопасности» Виктор Крылов. Вместе с коллегами он вывел детей к лагерю.

Детей увидели, когда они шли по поляне. По словам Крылова, мальчик и девочка были спокойные, но уставшие.

«Они перед этим заметили вертолет в небе, вышли на открытое место и махали ему. Вертолет пролетел над ними два раза и улетел, и они решили, что за ними вернутся», - пояснил мужчина.

Потом брат и сестра услышали крики сотрудников «РМК-безопасности», пошли на звуки и в итоге вышли навстречу к взрослым, попросив забрать их.

«Мы сказали: „Мы приехали за вами, мы вас и искали, поэтому обязательно заберем“», - поделился Крылов.

Волонтеры дали детям по кусочку шоколадки, напоили водой, укутали и повезли в лагерь. Девочка решила, будто уже 11 июня - брат с сестрой потеряли счет дням.

Ребята рассказали, что сначала были твердо уверены, что их найдут. А когда прошло время, начали просто молиться.

Дети потерялись 4 июня, отправившись на рыбалку. На их поиски бросили около 600 человек. Брата и сестру нашли 8 июня. Почти пять суток они ели перепелиные яйца, траву, пили дождевую воду и грелись, обнимая своих собак.

Дети Волонтеры

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