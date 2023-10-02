Минздрав опроверг информацию о нехватке вакцин от полиомиелита в регионах РФ
Вакцина от полиомиелита поставлялась в регионы РФ по графику в необходимых объемах. Об этом заявила пресс-служба Минздрава России, сообщил ТАСС.
«Все необходимые объемы вакцин для профилактики полиомиелита законтрактованы, поставки идут по графику», - отметила пресс-служба.
Минздрава России заключил контракты на поставку двух препаратов: «Бивакполио» и «Поливаксин». Вакцины поставили в регионы страны в полном объеме в количестве 850 тысяч доз по первому этапу. С 16 сентября по 15 декабря в субъекты России поставят еще 1 070 729 доз препаратов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что России удалось победить множество болезней , в том числе полиомиелит, холеру и корь. Таких результатов стране удалось добиться благодаря вакцинации, антибактериальным препаратам и работе врачей. По словам Поповой, заболеваемость гриппом в России за 25 лет сократилась в 104 раза, дифтерией - в семь тысяч раз, клещевым вирусным энцефалитом - в 3,3 раза.