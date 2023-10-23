Минздрав и ВОЗ договорились о совместных проектах на территории России

Организаторы назвали число заявок на конкурс «Это у нас семейное»

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Более 400 тысяч человек подали заявки на участие во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное». Об этом сообщили в Telegram-канале проекта.

«Более 400 тысяч участников из 70 тысяч семей», - указали организаторы.

Семейные команды сформировали во всех 89 регионах страны. В некоторые из команд вошли родственники, живущие за границей. Всего стать участниками конкурса захотели представители 60 государств.

Проектом занимается президентская платформа «Россия - страна возможностей». Заместитель генерального директора организации Оксана Ачкасова сообщила, что совсем скоро участникам откроются первые восемь заданий дистанционного этапа.

«Например, участникам будет предложено всей семьей исполнить песню, приготовить блюдо по семейному рецепту и даже создать виртуальную летопись своей семьи», - сказала Ачкасова.

Наблюдательный совет конкурса принял решение уменьшить возраст младших участников семейных команд с шести до пяти лет, добавила заместитель гендиректора АНО «Россия - страна возможностей». Заявки будут принимать до 4 ноября.

Конкурс «Это у нас семейное» анонсировал президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» 1 сентября. Цель проекта - показать значимость семьи в обществе и поддержании традиционных ценностей, пояснил глава государства.