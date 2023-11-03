Минюст внес в реестр иноагентов трех российских журналистов

Также в реестр внесли политолога Марию Снеговую и юриста, блогера Кирилла Качура.

Есть и те, кого исключили из списка - региональная национально-культурная общественная организация «Туба калык». Ее убрали из перечня в связи с ликвидацией.

Ранее комик и основатель шоу Stand up Руслан Белый* обжаловал в суде решение Минюста о внесении его в перечень иностранных агентов. Иск юмориста к ведомству приняли, однако дату заседания пока не определили.

Мужчине присвоили статус после его участия в создании материалов иноагентов, также он негативно высказывался о спецоперации РФ на Украине. После февраля Белый* переехал в Турцию, а потом в Испанию, где намерен получить вид на жительство и паспорт.

*Признан в России иностранными агентами.