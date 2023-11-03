03 ноября 2023, 21:57

Минюст внес в реестр иноагентов трех российских журналистов

РИА «Новости»
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Министерство юстиции России признало иностранными агентами ряд российских журналистов: Дмитрия Еловского, Дмитрия Губина и Андрея Солдатова. Список опубликовали на сайте ведомства.

Также в реестр внесли политолога Марию Снеговую и юриста, блогера Кирилла Качура.

Есть и те, кого исключили из списка - региональная национально-культурная общественная организация «Туба калык». Ее убрали из перечня в связи с ликвидацией.

Ранее комик и основатель шоу Stand up Руслан Белый* обжаловал в суде решение Минюста о внесении его в перечень иностранных агентов. Иск юмориста к ведомству приняли, однако дату заседания пока не определили.

Мужчине присвоили статус после его участия в создании материалов иноагентов, также он негативно высказывался о спецоперации РФ на Украине. После февраля Белый* переехал в Турцию, а потом в Испанию, где намерен получить вид на жительство и паспорт.

*Признан в России иностранными агентами.

Суд Журналистика Иноагенты
03 ноября 2023, 20:55
Особый воинский учет для осужденных ввели в России
РИА «Новости»
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Кабинет министров России ввел особый воинский учет для отбывающих наказание в местах лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС.

Постановка осужденных на особый воинский учет будет осуществляться без их личной явки в военкомат, медицинского обследования и психологического отбора. Процедурой займутся военные комиссариаты по месту нахождения исправительных колоний и СИЗО.

В конце октября полиция Москвы начала проверять бывших иностранцев с российским гражданством, которые не встали на воинский учет.

Правоохранители получили указание находить этих людей и доставлять их в военкоматы. Новых граждан России моложе 30 лет могут отправить на военную службу.

Рособрнадзор будет собирать сведения о школьниках, студентах и аспирантах, необходимые для воинского учета. Данные передадут в государственный информационный ресурс , который актуализирует документы воинского учета.

Армия Правительство РФ
03 ноября 2023, 20:42
Нелегальным мигрантам в России захотели запретить заключать браки и открывать счета
РИА «Новости»
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Нелегальным мигрантам в России могут запретить пользоваться рядом услуг, МВД подготовило законопроект для внесения на рассмотрение в Госдуму. Об этом на пленарном заседании IV Всероссийского форума «Народы России — национальная политика: современный этап» сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова. Ее слова привел ТАСС.

Она отметила, что законопроект находится в стадии обсуждения, в ближайшее время его внесут в Госдуму.

«Он предполагает запрет на оказание услуг незаконным мигрантам, таких как открытие банковского счета, то есть перекрывается канал возможности перевода денег, регистрация транспортного средства, регистрация брака и какой-либо собственности», - пояснила Казакова.

Начальник ГУ МВД уверена, что такие меры приведут к выявлению нелегальных мигрантов и их депортации из России. На территории страны сейчас находятся около 6,4 миллиона иностранных граждан, большинство их них приехали в Россию на заработки.

В начале ноября получило огласку дело нижегородского школьника, который избил ученика младших классов. Проверка выявила, что семья из Азербайджана проживает в России нелегально, их ждет депортация.

Нелегальным мигрантам в России могут запретить пользоваться рядом услуг, МВД подготовило законопроект для внесения на рассмотрение в Госдуму. Об этом на пленарном заседании IV Всероссийского форума «Народы России - национальная политика: современный этап» сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова. Ее слова привел ТАСС.

Мигранты Законы МВД РФ
03 ноября 2023, 19:34
Визит Аббаса в Россию отложили — МИД
unsplash.com
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Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию отложили. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, чьи слова привел ТАСС.

Поездку, которую изначально планировали на 15 ноября, перенесли по просьбе палестинской стороны. Президент не может покинуть регион из-за сложной ситуации, привел Богданов заявление руководства страны.

«Мы им сказали, что, конечно, понимаем эти обстоятельства», - подчеркнул замминистра.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 октября сообщал журналистам о подготовке к визиту Аббаса в Москву. Мероприятие останется на повестке дня , добавил официальный представитель Кремля.

В октябре во время телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным Аббас высоко оценил поддержку прав палестинского народа с российской стороны. Глава государства также выразил соболезнования семьям граждан РФ, погибших во время эскалации конфликта.

Россия МИД РФ Палестина
03 ноября 2023, 18:57
Умер олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов
pxhere.com
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов ушел из жизни. Ему был 91 год. Об этом написало издание Sports.ru.

О смерти спортсмена стало известно 3 ноября. Причина не уточняется.

Протопопов выступал вместе с Людмилой Белоусовой - они стали чемпионами Олимпийских игр Инсбруке и Гренобле. Партнеры четыре раза подряд завоевывали золото чемпионатов мира и Европы.

Фигурист родился в 1937 году в Ленинграде и пережил блокаду. Вместе с Белоусовой он начал выступать с 1954 года. На международной арене пара появилась в 1958 году. Белоусова скончалась в 2017 году.

Накануне стало известно о смерти дирижера, художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии Юрия Темирканова. Прощание с музыкантом пройдет 5 ноября в Большом зале культурного учреждения, где он работал.

Ранее из жизни ушел футболист клуба «Уралец - Тагильская сталь» Кирилл Кочетов. Он скончался в возрасте 21 года, не приходя в сознание после ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург.

Спортсмены Фигурное катание

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