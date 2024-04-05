Минюст включил в список иноагентов писателя Михаила Веллера

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По данным Минюста, Веллер* выступал против специальной военной операции, призывал к действиям, которые могут разрушить территориальную целостность страны.

«Принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», - уточнили в министерстве.

Еще Минюст добавил в реестр иноагентов предпринимательницу Анастасию Татулову*. Она тоже выступала против СВО и распространяла недостоверную информацию, направленную для формирования негативного образа России.

Ранее листа группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* обвинили в дискредитации Вооруженных сил России. Артист негативно высказался в адрес военных на видеохостинге YouTube.

* Признан в России иностранным агентом.