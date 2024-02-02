Минюст включил в реестр иноагентов еще шесть человек

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По информации Минюста, новосибирский депутат Антон Картавин* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании сообщений и материалов иностранных агентов.

Руководитель сообщества «Викимедиа Ру» (объединяет русскоязычных активистов «Википедии») Станислав Козловский* проявил себя также, как и Картавин*.

Правозащитник и бывший член правления общества «Мемориал» (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Олег Орлов* выступал против специальной военной операции, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, участвовал в создании сообщений и материалов иноагентов.

Историк Никита Соколов*, журналист Сергей Степанов* и активист Михаил Чимаров* также выступали против СВО, лгали о решениях властей РФ, но последний также пропагандировал ЛГБТ*-отношения.

Ранее список иноагентов пополнили блогер Дмитрий Потапенко* и журналист Максим Трудолюбов*.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

*«Международное движение ЛГБТ» - запрещенная в России экстремистская организация.