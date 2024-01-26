Минюст включил в реестр иноагентов блогера Потапенко и журналиста Трудолюбова

В Сети распространилась видеозапись с толстой собакой из Югры по кличке Балабака. Уличное животное подкармливают жители Нефтеюганска, и у питомца появился лишний вес. По информации РИА «Новости», Балабака весит 45,5 килограмма. О состоянии здоровья собаки в беседе с «360» рассказала ветеринар Татьяна Гольнева.

Сесть на диету? Помочь собаке можно, но для этого следует ограничить ее рацион на 10–15% в неделю, добавила врач.

«Перевести на рацион, более богатый клетчаткой, [давать] больше овощей либо сухой корм, который содержит большое количество клетчатки. Увеличить какие-то физические нагрузки, но с осторожностью - у собаки лишний вес, она не может много ходить», - рекомендовала эксперт.

Она отметила, что без домашних условий животному вряд ли удастся похудеть. Врач предположила, что собаке дают жирные объедки, и подчеркнула, что без них здоровье животного улучшится.

Ест все, что дают? Изучив кадры, она предположила, что питомец может страдать от лишнего веса не только из-за обилия еды, но и из-за болезни.

«Мы не знаем, что собака ест, в каких количествах. В данном случае мы действительно имеем дело с ожирением, и оно может быть еще спровоцировано другими болезнями», - объяснила ветеринар.

Специалист сообщила, что к ожирению может привести не только переедание, но и проблемы с щитовидной железой. К примеру, собака может болеть гипотириозом.

Ветеринар исключила вероятность диабета, пояснив, что в таком случае собака вряд ли смогла бы выжить на улице.

Врач признала, что животное могло набрать вес и потому, что «явно любит покушать».

«Собака <…> ест все, что дают. Не секрет, что некоторые собаки, даже живя на улице, довольно разборчивы и не будут есть все подряд. А есть непривередливые - что им кинули, то они и съели», - рассудила Татьяна Гольнева.

Она также обратила внимание на возраст животного.

«Судя по мордочке, на которой видны седые волосики, собака возрастная», - указала собеседница «360».

В Сети распространилась видеозапись с толстой собакой из Югры по кличке Балабака. Уличное животное подкармливают жители Нефтеюганска, и у питомца появился лишний вес. По информации РИА «Новости» , Балабака весит 45,5 килограмма. О состоянии здоровья собаки в беседе с «360» рассказала ветеринар Татьяна Гольнева.