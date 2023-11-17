17 ноября 2023, 22:13

Минюст России внес в список иноагентов Яну Троянову и The Moscow Times

РИА «Новости»
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Российский Минюст обновил список иностранных агентов. Информацию об этом разместили на сайте ведомства.

В перечень попали журналисты Илья Бер и Марат Никандров, координатор «Ночлежки» Григорий Свердлин, политолог Александр Морозов, актриса Яна Троянова, издание The Moscow Times, и компания Hidemy.network Ltd.

Помимо этого министерство включило в список иноагентов ООО «Команда против пыток», учрежденное организацией «Комитет против пыток/Команда против пыток».

Ранее ведомство внесло в список иноагентов псковского политика Алексея Малова* и журналиста Сергея Колдобского*. Последний, по версии Минюста РФ, осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа российской стороны, и принимал участие в создании материалов иностранных агентов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Россия Иноагенты
17 ноября 2023, 19:17
Правительство отменило временный запрет на экспорт бензина
Pxhere
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Правительство России с 17 ноября снимет временный запрет на экспорт бензина. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

Запрет на экспорт бензина отменят, чтобы не допустить разгрузки НПЗ и обеспечения высоких уровней производства топлива.

«С начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на автомобильный бензин существенно снизились. Запасы автомобильного бензина составляют около двух миллионов тонн», - передали в министерстве.

В ведомстве добавили, что зимой традиционно на бензин не такой высокий спрос, а цикл ремонтов на НПЗ завершается. Правительство продолжит мониторинг.

Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Затем ограничения сняли на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок страны не менее 50%.

Ранее зампред правительства Александр Новак заявил, что на АЗС запретят продавать только премиальное топливо. Он уже поручил подготовить соответствующие поправки.

Бензин Машины
17 ноября 2023, 18:14
«Расистская, неоколониальная». Путин — о политике «отмены России»
pxhere.com
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Политика «отмены России» со стороны Запада носит расистский характер. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе IХ Международного форума объединенных культур.

Он подчеркнул, что в основе русской культуры лежат подлинная свобода, милосердие, духовность и любовь к человеку.

«Политика „отмены России“ сама по себе, по сути своей, антикультурна, неоколониальна, расистска», - заявил глава государства.

По его словам, с «отменой России», как и с санкциями против страны, у авторов этих идей «с самого начала не заладилось».

Также Путин указал на попытки в мире исказить историю с помощью «фальшивок» в кино и литературе. Большинство людей черпают знанию о прошлом из книг, музыки, театра и живописи, но подлинное искусство мешает тем, кто занимается фальсификацией истории, подчеркнул глава государства.

Международный форум объединенных культур проходит 17 ноября. В начале мероприятия Путин поприветствовал участников и напомнил о тысячелетней истории России с ее культурным разнообразием.

Запад История Владимир Путин
17 ноября 2023, 17:54
Путин заявил о попытках исказить историю «фальшивками» в кино и литературе
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин указал на попытки в мире исказить историю путем «фальшивок» в кино и литературе. Такое заявление глава государства сделал на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Путин поприветствовал участников мероприятия. Он подчеркнул, что опыт тысячелетней истории России убедительно свидетельствует о том, что культурное разнообразие - это величайшее благо. Большинство людей черпают знанию о прошлом из книг, музыки, театра и живописи. Подлинное искусство мешает тем, кто занимается фальсификацией истории.

«Поэтому лжецы и фабрикуют фальшивки - и в кино, и в публицистике, и в литературе», - отметил Путин.

Ранее российский лидер поручил реализовать историко-культурный проект «Музей памяти» на месте бывших исправительно-трудовых лагерей в Магаданской области. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрят определенную сумму средств.

В начале ноября Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти при президенте России. Главой учреждения назначат декана факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Елену Малышеву.

История Владимир Путин
17 ноября 2023, 16:43
Жителям Курска объяснили причину громких звуков в городе
РИА «Новости»
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Жители Железнодорожного округа Курска услышали громкие звуки. Их происхождение объяснил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, хлопки доносятся с полигона, где проводят плановые подрывы боеприпасов.

«Прошу сохранять спокойствие», - написал глава региона.

До этого жители Курска слышали звуки взрывов 10 ноября. Горожанам объяснили, что военные проводили учебные стрельбы на полигоне.

Ночью 11 ноября жители Коломны рассказали о звуках взрывов. СМИ сообщали, что над городом сбили беспилотник. Официальной информации на этот счет не поступало.

В Севастополе в октябре жители также слышали громкие хлопки. Их причиной стали учения Черноморского флота с применением реактивных бомбометов, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Военные учения Взрывы

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