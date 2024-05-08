08 мая 2024, 11:22

Минюст решил обновить список болезней для освобождения из СИЗО

РИА «Новости»
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Минюст планирует расширить список заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей. Об этом заявил член Света по правам человека Ева Меркачева. Ее слова привел «Коммерсант».

Правозащитница отметила, что сейчас в списке 86 болезней. В проекте нового - 143 заболевания, в том числе поздний сифилис, лифмома Ходжкина, болезнь Паркинсона, дистония, некоторые виды эпилепсии.

В проект постановления также хотят внести понятие паллиативной помощи и состояния, при которых в ней нуждаются. Меркачева пояснила, что иногда обвиняемым требуется такая помощь, но ни одна из болезней из списка не подходит. В этом случае человека не могут выпустить из-под стражи.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру после жалоб арестантов в колонии «Черный дельфин».

Болезни СИЗО Ева Меркачева
08 мая 2024, 15:07
Мошенники создали фейковый сайт для продажи билетов на концерт Канье Уэста в Москве
Global Look Press
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В среду, 8 мая, одной из самых обсуждаемых новостей в Сети стало сообщения о концерте американского рэпера Канье Уэста в «Лужниках». Точной даты при этом официально никто пока не называл. Мошенники тем временем подсуетились и создали фейковый сайт, на котором открыли продажу билетов якобы на выступление артиста.

«Если вы хотите окунуться в атмосферу неповторимого шоу Канье Уэста и испытать настоящий восторг от его выступления, не упустите возможность купить билеты на нашем сайт», - такую информацию указали на фейковом сайте.

Там же прикрепили активную ссылку на покупку билетов. На данный момент сайт недоступен. При попытке перейти по ссылке появляется ошибка «404», убедился 360.ru. Какое количество человек могло купить несуществующие билеты, неизвестно.

Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с 360.ru опровергал слух об организации выступления Канье Уэста в «Лужниках».

Сотрудники арены сообщили ему, что с ними не вели переговоры, никакого договора нет.

Однако продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале заявила, что концерт все же состоится. Только не летом, как писали в СМИ, а осенью. По ее словам, информацию об этом ей лично подтвердил организатор концертов мировых звезд в России Женя Финкельштейн.

Концерты Россия Канье Уэст Москва
08 мая 2024, 11:02
Фейерверки «Ростеха» украсят небо над городами России в День Победы
Unsplash
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Салюты в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдут в городах России 9 мая. Праздничные фейерверки изготовила госкорпорация «Ростех». Среди них изделия калибром до 310 миллиметров, которые могут подниматься на высоту более 350 метров.

«День Победы - особенный праздник для всей России. В этот день мы вспоминаем великий подвиг советского народа. Вспоминаем миллионы людей, которые своим трудом и жизнями отстояли нашу свободу и право на жизнь. В их честь 79 лет назад небо над Москвой и другими городами впервые украсил праздничный салют», - отметил исполнительный директор Госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

На данный момент «Ростех» выпускает свыше двух тысяч видов ночных и 120 видов дневных салютов. Каждый фейерверк представляет собой пиротехнический снаряд - шар со специальным составом. Сегодня возможны разнообразные салюты: пульсирующие, мерцающие или с переходом цветов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

День Победы 9 мая Ростех
08 мая 2024, 09:57
В России предложили возобновить «Бессмертный полк» в очном формате, но в другие даты
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила не отменять проведение акции «Бессмертный полк», приуроченной ко Дню Победы, а лишь перенести ее на более поздний срок. Она призвала зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева организовать шествие в июле или сентябре, сообщило РИА «Новости».

«Предлагается рассмотреть возможность проведения очного шествия „Бессмертного полка“ при условии его переноса на более позднюю дату», - заявила она.

Депутат предложила на выбор две даты - 1 июля и 3 сентября. Лантратова напомнила, что в эти дни отметят День ветерана боевых действий, а также День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны.

Она заявила, что летом в разных городах России пройдет большое количество других массовых мероприятий, а значит, власти уверены в возможности обеспечить безопасность их проведения. Лантратова предложила не отказываться от очного формата «Бессмертного полка» и разрешить желающим присоединиться к нему с портретами героев спецоперации на Украине, а не только ветеранов Великой Отечественной войны.

В 2024 году шествие отменили ради безопасности. В прошлом году «Бессмертный полк» провели в нескольких форматах, в том числе онлайн.

День Победы 9 мая Праздники Бессмертный полк Депутаты Общественные акции
08 мая 2024, 09:53
Россияне оценили способность Путина установить стабильность в стране
РИА «Новости»
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Около 80% россиян уверены, что президент Владимир Путин сможет обеспечить стабильность в стране. Такие результаты привел ВЦИОМ по итогам опроса.

«В ходе последнего (мартовского) замера оба показателя достигли двухлетнего максимума: 80% считают, что Владимир Путин сможет обеспечить в России стабильность, 79% - развитие страны», - указали авторы исследования.

Около 13% опрошенных усомнились в том, что президент сможет обеспечить стабильность, а еще 15% отрицательно высказались о развитии страны. Примерно 76% респондентов проголосовали за то, что у Путина есть план действий по улучшению экономики. Около 14% убеждены в обратном.

Еще 81% россиян согласился с тем, что действующий президент не является идеальным политиком, но лучше других подходит на роль главы государства.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров назвал сверхпозитивными оценки политического образа Путина. По его словам, президент на протяжении долгих лет являлся не только главой государства, но и самым популярным политиком национального масштаба.

Исследования ВЦИОМ Опросы Владимир Путин Экономика

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