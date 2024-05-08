Минюст решил обновить список болезней для освобождения из СИЗО
Минюст планирует расширить список заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей. Об этом заявил член Света по правам человека Ева Меркачева. Ее слова привел «Коммерсант».
Правозащитница отметила, что сейчас в списке 86 болезней. В проекте нового - 143 заболевания, в том числе поздний сифилис, лифмома Ходжкина, болезнь Паркинсона, дистония, некоторые виды эпилепсии.
В проект постановления также хотят внести понятие паллиативной помощи и состояния, при которых в ней нуждаются. Меркачева пояснила, что иногда обвиняемым требуется такая помощь, но ни одна из болезней из списка не подходит. В этом случае человека не могут выпустить из-под стражи.
Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру после жалоб арестантов в колонии «Черный дельфин».