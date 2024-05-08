Минюст решил обновить список болезней для освобождения из СИЗО

Правозащитница отметила, что сейчас в списке 86 болезней. В проекте нового - 143 заболевания, в том числе поздний сифилис, лифмома Ходжкина, болезнь Паркинсона, дистония, некоторые виды эпилепсии.

В проект постановления также хотят внести понятие паллиативной помощи и состояния, при которых в ней нуждаются. Меркачева пояснила, что иногда обвиняемым требуется такая помощь, но ни одна из болезней из списка не подходит. В этом случае человека не могут выпустить из-под стражи.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру после жалоб арестантов в колонии «Черный дельфин».