Минюст подал иск к «Международной лиге трезвости и здоровья»
Министерство юстиции обратилось с иском в Тушинский суд Москвы об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра и прекращении деятельности «Союза общественных объединений „Международная лига трезвости и здоровья“». Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.
Министерство юстиции обратилось с иском в Тушинский суд Москвы об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра и прекращении деятельности «Союза общественных объединений „Международная лига трезвости и здоровья“». Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.
В инстанции отметили, что зарегистрировали дело об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра и прекращении деятельности.
«Административный ответчик - „Союз общественных объединений ‚Международная лига трезвости и здоровья‘“, административный истец - Министерство Юстиции Российской Федерации», - уточнили в пресс-службе.
Беседу назначили на 11 ноября, затем суд определит дату рассмотрения иска по существу и вынесет решение.
Причиной для подачи иска Минюстом стала неподача «лигой» отчетности о своей деятельности на протяжении нескольких лет.
Ранее стало известно, что наказание за работу в незарегистрированных иностранных НПО в России ужесточат.