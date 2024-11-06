Минюст подал иск к «Международной лиге трезвости и здоровья»

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Министерство юстиции обратилось с иском в Тушинский суд Москвы об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра и прекращении деятельности «Союза общественных объединений „Международная лига трезвости и здоровья“». Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

В инстанции отметили, что зарегистрировали дело об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра и прекращении деятельности.

«Административный ответчик - „Союз общественных объединений ‚Международная лига трезвости и здоровья‘“, административный истец - Министерство Юстиции Российской Федерации», - уточнили в пресс-службе.

Беседу назначили на 11 ноября, затем суд определит дату рассмотрения иска по существу и вынесет решение.

Причиной для подачи иска Минюстом стала неподача «лигой» отчетности о своей деятельности на протяжении нескольких лет.

Ранее стало известно, что наказание за работу в незарегистрированных иностранных НПО в России ужесточат.