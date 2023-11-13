Минюст одобрил введение штрафов для пьяных самокатчиков

«Отзывом правительства России, подготовленным Минюстом с учетом позиции ключевых министерств, предлагается поддержать разработанный мной с коллегами законопроект о регулировании средств индивидуальной мобильности и велосипедов», - заявил политик.

Артем Шейкин планировал внести законопроект в Госдуму в осеннюю сессию. Он предложил ввести штрафы до 30 тысяч рублей за езду на электросамокатах в пьяном виде, до пяти тысяч - за превышение скорости, до трех тысяч - за езду вдвоем. Кабмин в целом одобрил предложения сенатора, но рекомендовал внести несколько поправок.

Во-первых, по мнению правительства, необходимо сохранить за полицейскими право останавливать нарушителей и привлекать к административной ответственности. Во-вторых, Минюст призвал пересмотреть сумму штрафов за нарушение правил перевозки грузов - сенатор предложил ввести для самокатчиков и велосипедистов большее наказание, чем в отношении автовладельцев. В-третьих, автору законопроекта предстоит дополнить его обоснованием необходимости новых мер.

В сентябре электросамокатчики в Москве сбили 21 ребенка. Власти города совместно с МВД начали работать над введением системы фотофиксации таких аварий и идентификации нарушителей.