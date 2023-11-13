13 ноября 2023, 10:13

Минюст одобрил введение штрафов для пьяных самокатчиков

РИА «Новости»
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Правительство России поддержало законопроект сенатора Артема Шейкина о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности при условии пересмотра штрафов, полномочий полиций и более полного обоснования. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Отзывом правительства России, подготовленным Минюстом с учетом позиции ключевых министерств, предлагается поддержать разработанный мной с коллегами законопроект о регулировании средств индивидуальной мобильности и велосипедов», - заявил политик.

Артем Шейкин планировал внести законопроект в Госдуму в осеннюю сессию. Он предложил ввести штрафы до 30 тысяч рублей за езду на электросамокатах в пьяном виде, до пяти тысяч - за превышение скорости, до трех тысяч - за езду вдвоем. Кабмин в целом одобрил предложения сенатора, но рекомендовал внести несколько поправок.

Во-первых, по мнению правительства, необходимо сохранить за полицейскими право останавливать нарушителей и привлекать к административной ответственности. Во-вторых, Минюст призвал пересмотреть сумму штрафов за нарушение правил перевозки грузов - сенатор предложил ввести для самокатчиков и велосипедистов большее наказание, чем в отношении автовладельцев. В-третьих, автору законопроекта предстоит дополнить его обоснованием необходимости новых мер.

В сентябре электросамокатчики в Москве сбили 21 ребенка. Власти города совместно с МВД начали работать над введением системы фотофиксации таких аварий и идентификации нарушителей.

Штрафы Законы Алкоголь Правительство РФ Электросамокаты
13 ноября 2023, 10:10
Стали известны лидеры среди регионов по ипотечным платежам
РИА «Новости»
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Лидерами рейтинга российских регионов по испотечным платежам стали Магаданская область и Чукотка. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА «Новости».

Рейтинг составляли исходя из платежей по ипотеке и средней зарплаты по России. За последние три месяца это соотношение по стране составило 44%. При этом в топ-10 рейтинга вошли преимущественно северные регионы, в которых на платеж по ипотеке приходится не более 36% от размера средней зарплаты субъекта.

Лидером оказалась Магаданская область. Там средняя зарплата почти в четыре раза выше среднего ежемесячного платежа. Далее по рейтингу Чукотский автономный округ - 26,2%. Третьим стал Ямало-Ненецкий автономный округ с соотношением платежа по ипотеке к средней зарплате в 26,6%.

В десятку вышли Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сахалинская и Мурманская области, Камчатский край и Республика Коми.

Эксперты пояснили, что из-за сурового климата и особенностей ведения бизнеса зарплаты в этих удаленных регионах значительно выше среднего показателя по России. А из-за погодных условий многие не хотят жить на севере, поэтому там всегда низкий спрос на жилье.

Москва заняла 24-е место в рейтинге, Санкт-Петербург - 19-е.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин , за 2023 год россияне смогут оформить порядка 700 тысяч льготных ипотек. Правительство выделит дополнительно 95 миллиардов рублей на поддержку ипотечных программ.

Якутия Россия Ипотека Камчатка Льготная ипотека
13 ноября 2023, 10:02
Отечественные хлебопеки попросили о помощи
Пресс-служба губернатора Московской области
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Высокая ключевая ставка и сильный износ производственных фондов привели к тому, что государственной помощи российским хлебопекам стало недостаточно. Такое заявление сделал президент Российского союза пекарей (РСП) Алексей Лялин, написало агентство «Прайм».

Он отметил, что большинство заводов спроектировали почти 70 лет назад. Поэтому сейчас им необходим комплексный подход по модернизации и переформатированию производства.

Программы господдержки, по словам Лялина, действуют лишь в отдельных регионах. А у некоторых хлебопеков возникают трудности даже из-за климата. Например, выше затраты на электричество и логистику, даже дизтопливо. Доходность хлебопечения снижается, подчеркнул Лялин.

Глава РСП уверен: для того, чтобы поддержать отечественных хлебопеков, нужно рассматривать ситуацию на хлебном рынке в целом по стране, а не только в южных или центральных регионах. Он напомнил, что некоторые заводы Москвы и Санкт-Петербурга автоматизированы, но в большинстве регионов такого нет. Из-за этого возникает огромная разница между субъектами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна удержит лидерство по экспорту пшеницы. Российский лидер отмечал, аграрный сектор РФ нарастил производство , и за несколько лет страна превратилась из импортера сельхозпродукции в ее экспортера. Благодаря отечественным аграриям пищевая промышленность в России получила «огромный толчок». Перед сельским хозяйством России еще стоят большие задачи.

Сельское хозяйство Россия
13 ноября 2023, 09:31
Российские ломбарды стали открывать магазины перепродаж
РИА «Новости»
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Сети ломбардов в России начали открывать магазины перепродаж на фоне роста цен и ограничения импорта в страну. На это обратил внимание «Коммерсант».

«Мосгорломбард» запустил первые такие отделения под новым брендом «Ресейл Маркет» в Москве в торговых галереях гипермаркетов «Ашан» в Марфино и на Пролетарском проспекте. Главным образом магазины рассчитаны на продажу невостребованных залогов - подержанных ювелирных и меховых изделий и техники. В дальнейшем ассортимент будет расширяться, а до конца года откроются еще две торговые точки в торговых центрах «Мега».

Сеть «Первый ювелирный ломбард» также стала открывать торговые точки с подержанной техникой.

Издание отметило, что развитие ресейла стало для ломбардов логичным шагом, но теперь им придется решать вопросы с организацией сервиса.

В конце сентября стало известно, что жители Московской области стали реже прибегать к услугам ломбардов. В первой половине текущего года ими воспользовались 360 тысяч жителей Московского региона, а количество займов - 1,7 миллиона - оказалось на 10% меньше, чем в аналогичный период 2022 года.

Магазины Бизнес
13 ноября 2023, 08:57
Челябинский предприниматель бесплатно раздал 20 тонн мороженого и пельменей
Freepik
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Челябинский предприниматель раздал 20 тонн мороженого и пельменей после ДТП. Товар был в перевернувшейся фуре, которая везла его в Пермь. Об этом написало издание 78.ru.

Авария случилась утром 6 ноября на трассе Пермь - Екатеринбург. Водитель грузовика DAF уснул за рулем, и машина съехала в кювет. Мужчина получил перелом шеи, но идет на поправку.

В фуре были мороженое и пельмени общей стоимостью 4,5 миллиона рублей. На перегрузку товара в другой грузовик потребовалось 10 часов. Температурный режим при этом соблюдался, но в итоге товар все равно решили раздать. Местные жители уносили «подарки» со стоянки для большегрузов на улице Машиностроителей в Ленинском районе. Многие брали коробки с товаром десятками. С виду продукты были в идеальном состоянии. Раздача заняла около пяти часов. Челябинцы в соцсетях отметили, что некоторые были готовы буквально драться за каждую коробку. На парковке образовалась очередь.

ДТП Бизнес Продукты

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