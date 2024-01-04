04 января 2024, 10:08

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 42 года

РИА «Новости»
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В ночь на 4 января в Москве столбики термометров опустились ниже 27 градусов мороза. Это самая холодная ночь за последние 42 года, сообщил в Telegram-канале специалист «Фобоса» Евгений Тишковец.

По его словам, на базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила -27 градусов, что на 15 градусов ниже климатической нормы января.

В век глобального потепления столбики термометров в Москве лишь дважды опускались ниже двадцатиградусной отметки - в 2002 и в 2010 годах. Абсолютный морозный рекорд зафиксировали 4 января 1984 года, когда температура воздуха составила -34 градуса.

В Московской области местами ударили тридцатиградусные морозы. На метеостанции Дмитрова столбики термометров показали -32 градуса.

Тишковец заметил, что следующие ночи будут тоже холодными. Морозы отступят к 9-10 января, температура вернется к климатической норме. Москвичам советуют в такую погоду оставаться дома, проводить на улице можно не более 15 минут.

Погода в Москве
04 января 2024, 10:45
Хлеб пропал с полок супермаркетов в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Жители Екатеринбурга пожаловались в соцсетях на опустевшие прилавки с хлебом в супермаркетах и продуктовых магазинах. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Жительница микрорайона Сортировка рассказала, что в магазинах остались только лепешки. По ее словам, продавцы разводят руками на вопрос, когда привезут свежий хлеб. В другом районе Екатеринбурга - Уралмаше - также сообщили о проблемах с поставками хлеба.

Региональные власти информацию о дефиците хлеба опровергли. В Департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что сотрудники Минагропрома ведут ежедневный мониторинг поставок хлебобулочной продукции в магазины. В торговых сетях дефицита нет, хлеб привозят по графику, подытожили в ведомстве.

Ранее россиян предупредили о возможном дефиците лапши быстрого приготовления «Доширак» и перебоях с поставками продуктов для приготовления суши и роллов.

Россия Продукты
04 января 2024, 09:57
Умерла найденная на дороге в Хабаровском крае тигрица
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Обнаруженная на трассе в Хабаровском крае тигрица скончалась. Об этом сообщила пресс-служба центра «Амурский тигр».

Специалисты отметили, что медики до последнего боролись за жизнь животного, но шансов выжить у него было мало.

Возраст особи составлял около трех лет. Ее нашли в очень истощенном состоянии, однако внешних ранений - переломов и открытых ран - у тигрицы не заметили. Ее кровь отправили на экспертизу, подробности состояния хищника станут известны позже.

Основными причинами, почему тигрица не смогла добывать себе пищу, стали дефицит объектов питания, травма и болезнь. В результате заболевания животное порой утрачивает основные органы чувств, теряет осторожность, выходит на автомобильную трассу и получает ранения.

Тигрицу обнаружили на дороге в Хабаровском крае 2 января. По предварительной информации, ее сбила машина, а виновник уехал с места ДТП.

ДТП Дороги Животные
04 января 2024, 08:32
Движение на трассе М-5 в Челябинской области ограничили из-за непогоды
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Движение автомобилей по участку трассы М-5 в Челябинской области ограничили в связи с непогодой. Об этом сообщила пресс-служба главка Госавтоинспекции по региону.

«Внимание, водители! Временное ограничение движения по трассе М-5 „Урал“ продлили до 12:00 4 января», - заявили в ведомстве.

Изначально ограничения ввели 3 января. Причиной стали резкие порывы ветра до 20 метров в секунду, снижение видимости и мокрый снег.

Водителей попросили отказаться от дальних поездок и не использовать автомобили без крайней необходимости.

Сильный снегопад в первый день Нового года осложнил движение по трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Появился затор машин на участке с 1575-го по 1576-й километр.

На место выехала дорожная спецтехника и экипажи ГИБДД, спустя несколько часов дорогу обработали противогололедными материалами.

Челябинская область Дороги Машины Водители
04 января 2024, 04:34
Пришел к успеху. Подросток из США первым в истории прошел «Тетрис»
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Подросток из американского штата Оклахома Уиллис Гибсон, предположительно, стал первым, кто дошел до 157-го уровня игры «Тетрис». До него счет 999 999 был только у искусственного интеллекта, сообщила газета The New York Times.

При счете 999 999 игра зависает, что фактически является ее окончанием. Сам Гибсон очень рад своему достижению. По его словам, в эту игру легко начать играть, но добиться в ней мастерства непросто. Подросток опубликовал видео прохождения «Тетриса» в интернете.

Речь идет об оригинальной версии игры, создателем которой выступил советский программист Алексей Пажитнов. Он разработал «Тетрис» в 1984 году на компьютере «Электроника-60». Игра стала популярной, когда японская компания Nintendo сделала картриджи с ней для приставки Game Boy.

До сих пор «Тетрис» остается актуальной игрой, в которую играют как на приставках, так и на портативных гаджетах. В 2007 году игра попала в список библиотеки американского конгресса как одна их 10 наиболее значимых в истории.

Ранее геймер чуть не умер из-за чипсов. Молодой человек подавился, когда ел чипсы в одном из компьютерных клубов Москвы. Администратор заведения спас посетителю жизнь.

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