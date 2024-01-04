Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 42 года

По его словам, на базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила -27 градусов, что на 15 градусов ниже климатической нормы января.

В век глобального потепления столбики термометров в Москве лишь дважды опускались ниже двадцатиградусной отметки - в 2002 и в 2010 годах. Абсолютный морозный рекорд зафиксировали 4 января 1984 года, когда температура воздуха составила -34 градуса.

В Московской области местами ударили тридцатиградусные морозы. На метеостанции Дмитрова столбики термометров показали -32 градуса.

Тишковец заметил, что следующие ночи будут тоже холодными. Морозы отступят к 9-10 января, температура вернется к климатической норме. Москвичам советуют в такую погоду оставаться дома, проводить на улице можно не более 15 минут.