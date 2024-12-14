Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

«После самой холодной с начала зимы ночи, а в Москве температура впервые в сезоне опустилась ниже 10-градусной отметки, регион накрыли снеговые тучи теплого атмосферного фронта, связанного с активным североатлантическим циклоном „Яра“», - написал он.

В субботу, 14 декабря, ожидается понижение температуры воздуха: в столице от -4 до -6 градусов, в области от -3 до -8 градусов.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно снижаться и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье - снег и температура от -3 до -5 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что в предстоящие выходные в Москве могут появится сугробы высотой до трех метров. Особенно обильные снегопады ожидаются в Клину. Там снежный покров в пятницу достигнет 29 сантиметров, а в выходные - 40 сантиметров.