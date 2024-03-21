Минувшая избирательная кампания была напряженной — Путин
Избирательная кампания на выборах президента крайне важна для страны и россиян. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин в обращении по итогам голосования.
По словам Домниной, чемпионки мира по фигурному катанию 2009 года часто проявляет нетерпение, стремясь достичь всего немедленно, и именно в эти моменты она приходит ему на помощь, дает свою поддержку.
«Какие-то его новые качества меня восхитили», - отметила Домнина.
В 2023 году Костомаров пережил серьезные испытания, попав в больницу с пневмонией, что в итоге привело к развитию сепсиса и ампутации стоп и кистей. Сейчас он продолжает вести активный образ жизни.
Балерина в элегантном черном платье посетила бизнес-конференцию «Ценнее денег» на которой Иващенко преклонил перед ней колено и протянул коробку с украшением.
«С удовольствием вручаю тебе этот подарок!» - сказал любимой артистке Иващенко.
Волочкова, не теряя присутствия духа, стала рассматривать подарок и обнаружила внутри не кольцо, а бриллиантовые серьги.
Танцовщица согласилась сходить с ним на свидание в ресторане после своего нового шоу, но предупредила, что за ней уже ухаживает певец Прохор Шаляпин.
Заботливый Шаляпин недавно подобрал для балерины идеальный рацион. По его мнению, он должен состоять из опарышей и саранчи.
Пэлтроу солидарна с режиссером фильма «Американское чтиво» Кордом Джефферсоном, призвавшим на церемонии вручения премии «Оскар» вкладывать деньги в небольшие инди-проекты.
Актриса считает, что современные студии расходуют большие ресурсы на высокобюджетные фильмы о супергероях, что негативно влияет на их содержание. По ее словам, важно сосредоточиться на создании оригинального и разнообразного контента.
«Понимаете, вы можете снять много хороших фильмов, которые кажутся по-настоящему оригинальными, но, как только вы попытаетесь угодить всем, есть риск, что упадет качество», - заявила она.
Ранее актриса Гвинет Пэлтроу рассказала об отношениях с коллегой по цеху Мэттью Перри. Их знакомство состоялось во время фестиваля в 1993 году, когда оба еще не были знаменитыми.
Валерия разместила видео, на котором продемонстрировала процесс вскрытия подарка, преподнесенного в честь дня рождения их сына. На кадрах видны швейцарские часы Audemars Piguet из коллекции Royal Oak. Цена такой модели часов начинается от трех миллионов рублей.
На обратной стороне аксессуара выполнили специальную гравировку.
«Спасибо за детей. Артем», - гласит надпись.
Лерчек с супругом отказались раскрывать подробности своего развода. Причину расставания они решили не называть. Артем и Валерия Чекалины узаконили отношения в 2012 году. Пара воспитывает троих детей. Заявление о разводе Лерчек подала 15 марта.