30 марта 2024, 14:35

Минута молчания прошла у стен «Крокуса» в память о жертвах теракта

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Минутой молчания почтили память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в субботу после заупокойной службы у стен концертного зала. В распоряжении «360» появилось видео с места событий.

Почтить память погибших пришли более ста дипломатических работников из разных стран. Панихиду провел архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, всего к зданию «Крокуса» прибыли порядка 200 человек.

Главк МЧС по Московской области ранее обновил информацию по количеству пострадавших и погибших в теракте. Жертвами стали 144 человек, 15 из них - дети. Число пострадавших увеличилось до 551 человека.

Следственный комитет накануне завершил работу в здании «Крокуса». По делу о теракте проходят девять человек, из них четверо - исполнители атаки на концертный зал.

Депутат Госдумы Леонид Ивлев ранее заявил, что кураторы теракта в «Крокусе» могут находиться в США.

Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 15:17
Реакцию Путина на теракт в «Крокусе» раскрыли в Кремле
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин пропускает через себя трагедии, подобные теракту в «Крокус Сити Холл». Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Такие трагедии глава государства полностью пропускает через себя. Если вы не видите слез на его лице, то не значит, что ему не больно. Вряд ли кто-то узнает то, что он переживает», - сказал Песков.

Террористический акт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Согласно последним данным, жертвами стали 144 человека и еще 551 получил ранения.

Ранее Песков рассказал, что всю ночь после теракта Путин принимал доклады от руководителей силовых ведомств, а утром выслушал информационную сводку от вице-премьера Татьяны Голиковой.

Визит президента к зданию «Крокуса» в первые дни после теракта Песков счел нецелесообразным.

Кремль Дмитрий Песков Владимир Путин Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 14:54
Зарубежные дипломаты почтили память жертв теракта в «Крокусе»
РИА «Новости»
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В субботу, 30 марта, послы зарубежных государств и представители дипломатических миссий прибыли к стихийному мемориалу возле здания «Крокус Сити Холла», где произошел теракт. Они возложили цветы и венки в память о жертвах трагедии.

Как уточнило РИА «Новости» , в церемонии приняли участие послы нескольких десятков стран, присутствовали представители США, европейских стран, Латинской Америки и Африки.

Букеты к стихийному мемориалу также возложили члены футбольной команды «Ростов» и их главный тренер Валерий Карпин.

Утром у «Крокуса» прошла заупокойная лития. Ее отслужил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Для обеспечения мер безопасности в этом районе усилили охрану.

На месте работали кинологические расчеты.

США Африка Цветы Латинская Америка Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 14:16
Россиянам рассказали об изменении норм перепланировки квартир с 1 апреля
РИА «Новости»
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Внесенные поправки в Жилищный кодекс России о перепланировке квартир вступят в силу с 1 апреля 2024 года. Главные изменения затронули процедуру согласования. Об этом в комментарии агентству «Прайм» рассказала заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.

Она пояснила, что с 1 апреля под понятие перепланировки квартиры также подпадут работы, которые изменят размеры или форму существующего помещения. Речь также идет о разделении жилой площади перегородками.

Для проведения этих работ владельцу помещения необходимо подать заявку в местную администрацию или Госжилинспекцию. После одобрения и проведения перепланировки собственнику необходимо приложить новый технический план помещения. Акт соответствия владелец получит в течение 30 дней. Больше никаких действий ему предпринимать не надо.

«Уполномоченный орган самостоятельно передаст все документы в Росреестр. И вот это основное отличие. Ведь ранее собственник сам обеспечивал сбор и передачу всех документов», - пояснила Киракосян.

Она добавила, что проведение самовольной перепланировки может обернуться неприятными последствиями. На собственника заведут административное дело с крупным штрафом и обяжут вернуть помещение в первоначальный вид. Если владелец откажется, то его привлекут к суду.

Владельцам недвижимости в Московской области перепланировку необходимо согласовывать с администрациями городских округов. Сделать этом можно на региональном портале госуслуг, направив проект изменений и технический паспорт помещения.

Россия Недвижимость
30 марта 2024, 13:33
Панихида по погибшим в «Крокусе» завершилась у стихийного мемориала
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Заупокойная служба на месте стихийного мемориала около здания «Крокус Сити Холл» завершилась. На проведенную панихиду архиепископом Одинцовским и Красногорским Фомой пришли более 200 человек.

Собравшиеся почтили память 144 жертв теракта, который произошел на территории концертного зала 22 марта.

Данные о числе участников панихиды привел Telegram-канал Shot. Вокруг территории здания усилили меры безопасности. Сотрудники полиции выставили ограждения и пропускали скорбящих только после тщательного досмотра.

Сегодня подмосковный главк МЧС обновил данные по погибшим и пострадавшим. В ведомстве уточнили, что из 144 жертв теракта 15 - это дети. Общее число пострадавших выросло до 551 человека.

В рамках возбужденного уголовного дела о теракте проходят девять человек. По версии следствия, четверо приняли участие в нападении, остальные стали их сообщниками в подготовке атаки на концертный зал.

РПЦ Теракт в «Крокусе»

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