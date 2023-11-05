05 ноября 2023, 20:58

«Минус 500 тысяч». Москвич потерял крупную сумму из-за отмены рейса в Стамбул

Unsplash
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Житель столицы Артур потерял крупную сумму денег из-за отмены авиакомпанией Turkish Airlines рейса из Москвы в Стамбул. Большое путешествие с супругой по Мексике пришлось отменить, рассказал москвич изданию msk1.ru.

Супруги должны были вылететь из Внуково в Стамбул, там у них был стыковочный рейс в Мехико. Турецкая авиакомпания отменила рейс, и даже не предложила альтернативного варианта. Все билеты эконом класса уже распродали, а за бизнес-класс пришлось бы доплатить еще полмиллиона рублей. На оба перелета Артур брал билеты через российского агрегатора, и они невозвратные.

«Я собирался по Мексике путешествовать, а там у меня все билеты невозвратные. <…> Половина отелей в связи с тем, что вышли сроки бесплатного возврата, тоже не вернут деньги. В общем, минус 500 тысяч из семейного бюджета», - поделился Артур.

Российская авиакомпания Red Wings сократила программу полетов между Россией и Израилем, сохранив рейсы из Москвы и Сочи. Эта мера связана с обострением конфликта на Ближнем Востоке.

Турция Туризм Самолеты
05 ноября 2023, 18:40
Читает стихи. Робот Арди представил стенд Пермского края на выставке «Россия»
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Человекообразный робот Арди представил стенд Пермского края на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Уникальную машину разработала компания «Дабл Ю Экспо». Создание длилось около года - в основу робота легло программное обеспечение с технологией Motion Capture, позволяющее воспроизводить эмоции и жесты человека.

«У Арди 600 микровыражений лица, он умеет эмоционально петь, знает много стихов пермских авторов и читает их с большим удовольствием», - рассказали пермские власти.

Взрослые и дети сделали селфи с роботом. Гости выставки получили массу впечатлений, ознакомившись со стендом Пермского края.

Посетителям международного форума представили уникальные продукты от отечественных производителей. Вкусный уголок открыли в павильоне Винной ярмарки. Гостям предложили попробовать и приобрести сыр от курганских монахов, алтайский мед, томскую жимолость и многое другое.

Пермский край Выставка-форум «Россия»
05 ноября 2023, 16:34
Вице-премьер Белоусов заявил о росте секторов экономики, обеспечивающих импортозамещение
unsplash.com
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Рост секторов экономики, обеспечивающих импортозамещение, ежемесячно составляет 5-7%, рассказал вице-премьер России Андрей Белоусов в рамках выставки-форума «Россия». Его слова привел ТАСС.

Речь идет о производстве оборудования, машиностроении и выпуске товаров временного пользования для населения, отметил Белоусов.

«Высокая динамика ненефтегазовых доходов говорит прежде всего о том, что у нас несырьевой экспорт достаточно быстро развивается», - подчеркнул вице-премьер.

Ранее Белоусов сообщил, что в 2022 году Россия вступила в этап укрепления суверенитета. Для его обеспечения необходимо наличие эффективного производства, ресурсов для развития и современной инфраструктуры.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, доминировавшие ранее экономики «сдуваются» , а их на место приходят новые. В том числе Россия, подчеркнул министр.

Россия Правительство РФ Импортозамещение Выставка-форум «Россия»
05 ноября 2023, 13:59
Россия вступила в этап укрепления суверенитета — кабмин
pxhere.com
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Россия в 2022 году вступила в этап укрепления суверенитета и создания всех элементов для его обеспечения, заявил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Его слова привел ТАСС.

Суверенитет - это не изоляция, а способность реализовывать собственную национальную повестку и цели развития в условиях меняющегося мира, подчеркнул вице-премьер, выступая в рамках форума «Россия».

«В 2022 году на самом деле начался новый этап развития нашей экономики и вообще нашего общества», - подчеркнул Белоусов.

По его словам, для обеспечения суверенитета необходимо наличие собственных ресурсов для развития, эффективное производство, современная инфраструктура и устойчивость позиций в глобальной экономике. В России есть все возможности для этого, заключил вице-премьер.

Глава Минфина Антон Силуанов накануне заявил, что экономики, которые господствовали в недавнем прошлом, стали «сдуваться». На их место приходят новые, в том числе Россия.

Россия Правительство РФ Выставка-форум «Россия»
05 ноября 2023, 12:57
«Это 3-4%». Вице-премьер назвал оптимальный для России уровень безработицы
РИА «Новости»
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Оптимальным уровнем безработицы для России является показатель в 3-4%. Об этом рассказал вице-премьер Андрей Белоусов на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», сообщил ТАСС.

Политик добавил, что такие цифры - привычны и социально допустимы.

«Это 3-4%», - сказал Белоусов.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее спрогнозировал рост заработных плат в стране. По его словам, увеличение доходов россиян произойдет на фоне низкого уровня безработицы. В восьми регионах России в 2023–2026 годах зарплаты вырастут на 10%.

Речь идет в том числе о Кемеровской и Челябинской областях, Дагестане и других субъектах.

Реальные располагаемые доходы жителей РФ уже повысились более чем на 12%, отметил президент Владимир Путин. При этом в Европе они упали, добавил глава государства. По его словам, рекордно низкий уровень безработицы в стране демонстрирует эффективность всей экономической политики государства.

Россия Работа Выставка-форум «Россия»

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