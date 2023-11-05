«Минус 500 тысяч». Москвич потерял крупную сумму из-за отмены рейса в Стамбул

Супруги должны были вылететь из Внуково в Стамбул, там у них был стыковочный рейс в Мехико. Турецкая авиакомпания отменила рейс, и даже не предложила альтернативного варианта. Все билеты эконом класса уже распродали, а за бизнес-класс пришлось бы доплатить еще полмиллиона рублей. На оба перелета Артур брал билеты через российского агрегатора, и они невозвратные.

«Я собирался по Мексике путешествовать, а там у меня все билеты невозвратные. <…> Половина отелей в связи с тем, что вышли сроки бесплатного возврата, тоже не вернут деньги. В общем, минус 500 тысяч из семейного бюджета», - поделился Артур.

Российская авиакомпания Red Wings сократила программу полетов между Россией и Израилем, сохранив рейсы из Москвы и Сочи. Эта мера связана с обострением конфликта на Ближнем Востоке.