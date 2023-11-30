Минтруду предложили запретить штрафовать работников за опоздания из-за плохой погоды

Работодатель может разорвать трудовые отношения, если работник два раза за год получал дисциплинарные взыскания. Сухарев напомнил, что в Трудовом кодексе нет четких критериев того, какие именно сложные погодные условия являются уважительной причиной опоздания. Если работодатель не примет объяснение о погодных форс-мажорах, конфликт с сотрудником может привести к судебному разбирательству, отметил он.

«В связи с этим прошу <…> рассмотреть вопрос об определении регламента верификации объяснительной информации работника, например с помощью открытой информации МЧС», - указал парламентарий в письме.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила Минтруду давать пятидневный отпуск работающим россиянам, у которых появились внуки. По ее словам, при рождении ребенка молодым родителям требуется помощь близких.