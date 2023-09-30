Минтруд заложил в бюджет более 2,2 трлн рублей на поддержку семей

Строительство эстакады через Северо-западную хорду началось в Мневниках в Москве

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На северо-западе Москвы строят улично-дорожную сеть. Строительство некоторых объектов в Мневниковской пойме перешло в активную стадию. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на территории Мневниковской поймы планируют построить более 11 километров дорог. Кроме того, рабочий процесс уже начался: возводят бетонные опоры, собирают металлоконструкции и ведут земляные работы.

«В рамках одного из этапов формирования дорожной сети ведется возведение эстакады через северо-западную хорду со съездами на улицу Нижние Мневники и Проектируемый проезд № 1165», - отметил Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что в городе думают и о удобстве пешеходов, поэтому для них возведут надземный переход через улицу Нижние Мневники и подземный - на пересечении Проектируемых проездов № 1165 и 1166. При помощи таких преобразований на этих участках получится соединить набережную Москвы-реки и территорию около станции «Мневники» Большой кольцевой линии метро.

Заместитель генерального директора по реализации крупных градостроительных проектов АО «Мосинжпроект» Андрей Антипов напомнил, что автомобильный мост через Москву-реку в сторону улицы Мясищева также в активной фазе строительства.

«Идет возведение и бетонирование опор моста со стороны района Фили, а со стороны поймы сооружение опор завершено. На площадку завезены металлоконструкции, строители приступили к их сборке и установке. Длина моста составит 232 метра», - уточнил Андрей Антипов.

Он заявил, что еще ряд конструкций, которые направлены на улучшение качества жизни жителей Мневниковской поймы, на стадии проектирования. Например, мост для автомобилей в сторону Новозаводской улицы и два пешеходных моста, соединяющих пойму с парком «Фили» и Крылатским.

Ранее стало известно, что дорожное покрытие отремонтировали на участке Ленинского проспекта в Москве.