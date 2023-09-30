Минтруд заложил в бюджет более 2,2 трлн рублей на поддержку семей
На социальную поддержку семей с детьми в 2024 году в бюджет Социального фонда заложили более 2,2 триллиона рублей Об этом сообщила пресс-служба Минтруда России.
«Эти средства направят на выплату единого пособия, материнский капитал, единовременные пособия при рождении ребенка и другие меры социальной поддержки», - уточнили в ведомстве.
В проекте бюджета на следующий год предусмотрели и индексацию материнского капитала. Ее произведут 1 февраля по уровню фактической инфляции.
Также индексации подлежат и социальные выплаты. Речь идет о ежемесячных выплатах гражданам с инвалидностью, ветеранам, сюда же вошли пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил о работе по обеспечению участников специальной операции равными мерами социальной поддержки. Он отметил, что в зону СВО отправилось большое количество добровольцев , поэтому нужно организовать работу с такими соединениями.