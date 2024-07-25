25 июля 2024, 15:15

Минтруд подготовил постановление правительства о переносе выходных в 2025 году

РИА «Новости»
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Минтруд подготовил для общественного обсуждения проект постановления правительства России, закрепляющего порядок переноса выходных дней в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Ежегодно правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. Такие переносы позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники», - объяснил министр Антон Котяков.

Он предложил перенести субботу 4 января на пятницу 2 мая, а воскресенье 5 января - на среду 31 декабря. Кроме того, выходными предложили сделать 8 мая (четверг) за счет 23 февраля (воскресенье), 13 июня (пятница) в счет 8 марта (суббота), а также перенести выходной с 1 ноября (суббота) на 3 (понедельник).

Таким образом, по словам министра, новогодние каникулы продлятся 11 дней, в мае россияне смогут отдохнуть дважды по четыре дня, а еще четыре выходных подряд будут в июне. При этом предлагаемые изменения соответствуют трудовому законодательству.

Согласно ТК, нерабочими днями являются новогодние каникулы, включая Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы, День России и День народного единства.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина предложила сделать День семьи, любви и верности выходным для многодетных родителей.

Праздники Россия 23 февраля 8 Марта
25 июля 2024, 12:19
Появился график праздничных выходных на 2025 год
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Выходные на День России в следующем году продлятся четыре дня: с 12 по 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

Ведомство подготовило календарь со всеми праздничными, рабочими и выходными днями.

Майские праздники состоятся с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. По случаю Дня народного единства нерабочими днями объявят 2–4 ноября. Жители России будут также отдыхать с 8 по 9 марта и с 22 по 23 февраля.

Глава Минтруда Антон Котяков добавил, что в новогодние каникулы россияне будут отдыхать 11 дней - с 29 декабря по 8 января, сообщил RT.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала слухи о вводе шестидневной рабочей недели. По ее словам, ни в коем случае нельзя ухудшать условия труда и напомнила, что страна идет «последовательно в направлении прогресса».

Депутат заверила, что в России не станут вводить шестидневную рабочую неделю, так как эта реформа будет нарушать законодательство, в частности, Трудовой кодекс.

Праздники Минтруд РФ Россия
25 июля 2024, 11:56
Россия и Китай провели совместное патрулирование над морями на Дальнем Востоке
РИА «Новости»
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Российские ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики Xian H-6K провели совместное воздушное патрулирование над Чукотским и Беринговым морями, а также над северной частью Тихого океана. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Продолжительность совместного полета составила около пяти часов. Самолеты прикрывали российские истребители Су-30СМ и Су-35С. На отдельных участках их сопровождали иностранные воздушные суда.

Минобороны заверило, что самолеты обеих стран действовали в строгом соответствии с нормами международного права и не нарушили воздушные границы третьих государств. Кроме того, мероприятие не направлено против третьих стран.

По завершении патрулирования все самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Ранее корабли российского Тихоокеанского флота приняли участие в совместных учениях с Китаем.

Россия Армия Китай Дальний Восток
24 июля 2024, 21:17
Приставы изъяли у экс-владельца банка «Югра» бизнес-центр ЗИЛ
РИА «Новости»
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Судебные приставы передали на ответственное хранение государству бизнес-центр ЗИЛ, который принадлежал бывшему совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Об этом сообщил РБК.

Приставы посетили само здание на Автозаводской улице в Москве, провели осмотр и подписали необходимые для изъятия документы. Центр передадут в пользу государства из-за неуплаты налогов в особо крупном размере, сообщил RT.

Всего с Хотина взыщут 1,5 миллиона квадратных метров офисов и торговых помещений.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил банкира к девяти годам и шести месяцам колонии. В счет погашения ущерба вкладчикам банка суд постановил взыскать с фигурантов уголовного дела по статье о растрате более 17,3 миллиарда рублей.

По версии следствия, Хотин вместе с соучастниками выдавал заведомо невозвратные кредиты и похищал деньги. Фигурантами уголовного дела стали экс-президент «Югра» Алексей Нефедов, бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев и экс-директор московского филиала организации Нина Чернова.

Уголовное дело Банки Суд Москва
24 июля 2024, 20:21
СК предложил ввести «весомый налог» для бизнесменов, у которых работают мигранты
РИА «Новости»
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Следственный комитет предложил предусмотреть «весомый налог» для предпринимателей, использующих труд мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Таким образом власти намерены экономически мотивировать бизнесменов, у которых работают россияне.

Среди других предложений: выдавать российские паспорта мигрантам только при постановке на воинский учет , создать единую систему сбора и учета информации об иностранцах, установить определенные требования к владению русским языком детьми мигрантов.

За первые полгода 2024-го число преступлений экстремистской направленности, которые совершали мигранты, выросло на 55%. Проблема преступности приезжих, по мнению главы СК, тесно связана с тем, что предприниматели активно привлекают на работу иностранцев.

Ранее стало известно, что московские суды за первые шесть месяцев 2024 года по основным «мигрантским» правонарушениям вынесли на 18% больше вердиктов , чем за аналогичный период 2023 года.

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