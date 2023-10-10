Минтруд назвал размер маткапитала в 2024 году
Материнский капитал в России на первого ребенка в 2024 году после индексации достигнет 631 тысячи рублей. Об этом глава Минтруда Антон Котяков заявил на заседании. Его слова привел ТАСС.
«Сумма сертификата на материнский капитал увеличится на уровень фактической инфляции, которая сложится по итогам текущего года. Сейчас в бюджете предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%», - пояснил он.
Сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тысячу рублей, на второго ребенка - около 834 тысячи рублей, если семья не получала сертификат на первенца. По словам Котякова, в следующем году сертификат на материнский капитал получат свыше миллиона российских семей.
Ранее члены партии ЛДПР выступили с предложением увеличить материнский капитал на первого ребенка до 756,7 тысячи рублей, на второго и третьего - до миллиона рублей. При этом во втором случае предлагалось учитывать факт того, что ранее права на дополнительные меры господдержки не было.