Минсельхоз призвал временно запретить экспорт мяса птицы

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«Предлагается установить временный запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы за пределы территории Российской Федерации сроком на шесть месяцев», - указали в материале.

По данным министерства, эта мера необходима для сдерживания потребительских цен на социально значимую продукцию, которой и является мясо птицы. Также таким способом Минсельхоз планирует не допустить дефицит товара на рынке.

Сейчас в России наблюдается скачок цен на некоторые виды мяса птицы. В карточке проекта указали, что стоимость увеличилась на 25,3% по сравнению с прошлым годом.

В Минсельхозе уточнили, что скачок цен произошел из-за снижения объемов производства мяса птицы в последние месяцы и увеличения его себестоимости из-за курса доллара.

ФАС проверит обоснованность стоимости куриного мяса , которую установили три крупнейших производителя. Однако аналитик Иван Федяков в беседе с «360» ранее заверил, что попытки антимонопольной службы урегулировать цены на мясо птицы бессмысленны.