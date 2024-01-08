08 января 2024, 18:31

Минсельхоз объявил о самом большом урожае картофеля за последние 30 лет

Unsplash
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Россия смогла произвести в 2023 году около 8,6 миллиона тонн картофеля. Этот показатель стал рекордным за последние 30 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Количество собранного картофеля на 18% превысило показатели 2022 года. Больше всего урожая собрали в Брянской, Тульской, Московской, Астраханской и Нижегородской областях.

По данным ведомства, на ситуацию существенно повлияла реализация федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства». В рамках этой программы малые и крупные формы хозяйствования получили субсидии.

«В прошлом году финансирование [в рамках федпроекта] составило 4,6 миллиарда рублей, что практически в два раза больше объема годом ранее», - указали в Минсельхозе.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что российский агропромышленный комплекс выручил более 43 миллиардов долларов в 2023 году. По его словам, большую часть экспорта составило зерно.

Сельское хозяйство Россия Продукты
08 января 2024, 18:11
«Момент очень сложный». Омбудсмен рассказал, что грозит футболисту Тарасову из-за скандальных видео с дочкой
РИА «Новости»
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Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал скандальные видео, где он разговаривает с маленькой дочкой про секс и целует ее в губы. Кадры вызвали шквал критики в Сети. В беседе с «360» уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала, чем может грозить спортсмену такое поведение в отношении малолетней девочки.

Повод для уголовного дела «Здесь, конечно, могут возникнуть вопросы не только у органов опеки, но и у Следственного комитета. Наряду с фотографиями поцелуя, даже если это имитация для того чтобы вызвать максимальный хайп и ажиотаж», - отметила омбудсмен.

Волынец назвала недопустимым поведение Тарасова и призвала обратить внимание на действия спортсмена. Она добавила, что опубликованные материалы уже могут быть основанием для проведения проверки со стороны Следственного комитета.

«У нас в законе нет прямого запрета на то, чтобы разговаривать с детьми про секс, но зато у нас есть уголовная статья „Растление несовершеннолетних“. Это серьезная статья», - указала Волынец.

Хайп на детях Она также напомнила про блогера Сергея Косенко, который на камеру бросил младенца в сугроб. По мнению Волынец, оба мужчины с помощью детей пытались набрать популярность в социальных сетях.

«Момент очень сложный <…> Когда это все выкладывается на всеобщее обозрение, то есть подозрение, что человек использует эти шокирующие кадры и видео для привлечения к себе внимания», - подчеркнула собеседница «360».

Она назвала опасным поведение футболиста, даже если тот пытался таким образом просто пошутить.

«За такие шутки вполне можно понести уголовную ответственность, если его вина будет доказана компетентными органами», - заключила Волынец.

Ранее экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов на камеру играл с дочкой в доктора и попросил девочку «выписать ему секс». Спортсмен пообещал, что передаст назначение своей жене.

Видеозапись вызвала возмущение среди пользователей Сети.

Спортсмены Дети Скандалы Законы Видео Блогеры
08 января 2024, 18:05
Умер двукратный чемпион России по футболу в составе ЦСКА Богдан Шершун
Unsplash
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Бывший защитник сборной Украины и московского ЦСКА Богдан Шершун умер на 43-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Украинской ассоциации футбола.

Шершун родился в Хмельницком. Он был воспитанником «Днепра» и дебютировал за основную команду в 1997 году. В 2002 Шершун перешел в московский ЦСКА, за который провел 76 матчей. Он дважды стал обладателем Кубка России.

В 2005 году Шершун вернулся в «Днепр», а через три года перешел в киевский «Арсенал», затем - в «Кривбасс». Футболист завершил карьеру в «Волыни» в 2014 году. В составе национальной сборной Украины по футболу спортсмен провел четыре матча, а после этого работал телевизионным экспертом в области футбола.

Ранее ушел из жизни бразильский футболист Марио Загалло. Ему было 92 года. О причинах смерти спортсмена не сообщалось. Президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес объявил официальный семидневный траур в связи со смертью игрока.

ЦСКА Спортсмены Футбол
08 января 2024, 16:14
Причиной смерти журналиста Lenta.ru Рыбина стала болезнь сердца
РИА «Новости»
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Внештатный автор Lenta.ru Александр Рыбин умер в Ростовской области предварительно из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Во время осмотра тела нашли все личные вещи, банковские карты и ценности мужчины. Это говорит о том, что гибель не носила криминальный характер.

«В результате вскрытия установлена причина смерти - кардиомиопатия», - отметил собеседник агентства.

Рыбина обнаружили мертвым 7 января. Тело нашли у трассы возле города Шахты, в 80 километрах от Ростова-на-Дону. Смерть журналиста подтвердили его мать и друг.

Автор известен своими материалами об Африке и Ближнем Востоке. Он посвятил последние крупные статьи иранским спецслужбам и палестино-израильскому конфликту. После начала специальной операции Рыбин выступал автором аналитических материалов о поставках западного оружия Украине.

Болезни Журналистика
08 января 2024, 15:40
Футболиста Тарасова предложили кастрировать за развращение детей
РИА «Новости»
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Бывшего футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова можно химически кастрировать за развращение детей. Об этом написал автор Telegram-канала «Небожена».

Спортсмен выставил в Сеть видео, на котором делал растяжку дочери и целовал ее в губы. Также Тарасов обнародовал ролик, на котором его маленькая дочка играла в доктора и «лечила» отца. Футболист несколько раз настойчиво попросил ребенка «выписать ему секс». Игрок пообещал передать назначение маме.

«А секс? Тоже нужен?» - спросил футболист у дочери.

Тарасов показал видео, на котором его дочь увидела в зоопарке спаривающихся животных.

«Это родители мои обнимаются», - прокомментировала девочка увиденное.

Пользователи возмутились поведением Тарасова и обрушили на него шквал критики.

«Я, кстати, не призываю футболисту Тарасову отрезать <…> или что-то такое, как многие из его подписчиков. Я думаю, его можно просто химически кастрировать, мы же не звери», - написал автор Telegram-канала «Небожена».

Ранее сообщалось, что Тарасов задолжал кредиторам 205 тысяч рублей. Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство 6 октября 2023 года.

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