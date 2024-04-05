Минпросвещения обнародовало проект нового расписания ЕГЭ-2024
Министерство посвящения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания Единого государственного экзамена в этом году. Документ разместили на сайте проектов нормативных правовых актов.
В проекте учли возможность пересдачи одного предмета.
«Проект <…> направлен на предоставление возможности выпускникам, освоившим образовательные программы среднего общего образования, пересдать [ЕГЭ] по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты. С этой целью проектом приказа устанавливаются дополнительные даты проведения ЕГЭ - 4 и 5 июля 2024 года», - сказано в документе.
Сроки проведения первых ЕГЭ и экзаменов по обязательным предметам остались прежними: 23 мая пройдут ЕГЭ по литературе, географии и химии, 28 мая - по русскому языку, 31 мая - по математике.
Ранее заслуженный учитель РФ Ирина Бабурина рекомендовала родителям повышать самооценку своим детям перед важными экзаменами. Она отметила, что в тяжелых случаях можно отправить ребенка на беседу с психологом.