Минпросвещения исключило из перечня учебников книги иноагента Липсица

«Признать утратившей силу строки», - указано в тексте приказа Минпросвещения.

Речь идет о нескольких учебниках по экономике и книгах по финансовой грамотности для 5-9 классов. Липсиц* является соавтором всех этих книг.

Липсица* внесли в перечень иностранных агентов 15 марта. Министерство юстиции отмечало, что он создавал и распространял сообщения и материалы иноагентов для неограниченного круга лиц, а также публиковал недостоверную информацию о принимаемых властью России решениях и проводимой ими политике.

Ранее Роскомнадзор заблокировал книжный сайт известного писателя Бориса Акунина*.

* Физические лица, выполняющие функции иностранного агента в России.