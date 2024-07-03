03 июля 2024, 09:08

Минпросвещения исключило из перечня учебников книги иноагента Липсица

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Министерство просвещения России исключило книги по экономике и финансовой грамотности из федерального перечня школьных учебников, в которых в качестве соавтора указан иностранный агент Игорь Липсиц*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Признать утратившей силу строки», - указано в тексте приказа Минпросвещения.

Речь идет о нескольких учебниках по экономике и книгах по финансовой грамотности для 5-9 классов. Липсиц* является соавтором всех этих книг.

Липсица* внесли в перечень иностранных агентов 15 марта. Министерство юстиции отмечало, что он создавал и распространял сообщения и материалы иноагентов для неограниченного круга лиц, а также публиковал недостоверную информацию о принимаемых властью России решениях и проводимой ими политике.

Ранее Роскомнадзор заблокировал книжный сайт известного писателя Бориса Акунина*.

* Физические лица, выполняющие функции иностранного агента в России.

Книги Иноагенты
03 июля 2024, 07:20
Муфтият уточнил, когда в Дагестане локально запретят ношение никаба
Unsplash
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Ношение никаба в Дагестане запретят лишь локально и после тщательного изучения шариата. Отдел фетв уточнит, в каких случаях введут ограничение, заявил заместитель муфтия Абдулла Салимов в своем Telegram-канале.

«Хочу отметить, что в дальнейшем отделом фетв будут приведены примеры случаев запрета на ношение никаба, прописанных в шариате», - сказал он.

Муфтият, по словам Салимова, примет окончательное решение на основе собранной информации. Заммуфтия заявил, что читатели не до конца уловили суть выпущенной религиозной организацией информации. Он показал пост муфтията, в котором объявили о возможности временного и локального запрета на ношение никаба в целях безопасности.

Ранее идею запретить ношение никаба в России поддержал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев позже заявил, что в республике вынесут фетву по этому вопросу.

Одежда Дагестан Женщины Религия Ислам
03 июля 2024, 02:18
Экс-глава НИИ точных приборов Роскосмоса получил пять лет колонии
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Бутырский суд признал экс-главу научно-исследовательского института точных приборов (входит в корпорацию Роскосмос) Анатолия Шишанова виновным в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

«Шишанов Анатолий Васильевич получил пять лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - отметили в сообщении.

Согласно решению суда, что в течение двух лет ему запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях.

Его пособник Олег Гомозов будет отбывать наказание в виде четырех лет колонии. Фигурантов дела взяли под стражу в зале суда.

Ранее в Москве к 12 годам тюрьмы приговорили бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха. Следствие установило, обвиняемый незаконно выделил средства из бюджета на работы, не предусмотренные федеральной программой.

Суд Приговоры Москва
03 июля 2024, 01:06
Преподавателя вуза уволили за советские антирелигиозные плакаты в Петербурге
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Руководство Санкт-Петербургского государственного университета уволило преподавателя факультета свободных искусств и наук Максима Кулаева из-за антирелигиозных плакатов и сообщений членам экзаменационной комиссии. Об этом сообщили в материалах ректорских совещаний вуза.

Кулаев был координатором деятельности экзаменационной комиссии по образовательной программе «Международные отношения, политические науки и права человека», ассистентом кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук. Его уволили после жалоб со стороны членов комиссии, в числе которых оказался православный священник.

«В переписке по электронной почте с членами ГЭК допустил в их адрес высказывания, содержащие оскорбления, унижающие личное достоинство и наносящие ущерб профессиональной репутации», - говорится в материале.

Вуз провел служебную проверку, Кулаев не отрицал, что до начала работы ГЭК разместил агитплакаты на информационном стенде факультета. В их числе был знаменитый советский плакат с Юрием Гагариным, который не нашел в космосе Бога.

Руководство вуза оценило поступок Кулаева как аморальный, посчитав, что преподаватель умышленно оскорбил коллег, поставил под угрозу работу комиссии, а также нанес ущерб репутации СПбГУ.

Ранее эксперт кафедры киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков рассказал, что вуз IT-специалиста влияет на его будущую зарплату.

Священники Санкт-Петербург Вузы Учителя Религия
03 июля 2024, 00:47
Выходной предложили сделать в День семьи в России
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Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина выступила с предложением сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем в России. Запрос на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова изучило РИА «Новости».

«В РФ установлен День семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно 8 июля. <…> Поступают обращения семей, в которых они предлагают сделать этот праздник выходным днем для многодетных родителей», - отметили в обращении.

Комитет Госдумы по защите семьи считает, что данное предложение не снизит производительность труда, поскольку большинство матерей из 2,4 миллиона многодетных семей не работают, а посвящают себя воспитанию детей.

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности 28 июня 2022 года. Идея создания этого праздника появилась в 2008 году. Ее поддержали в Госдуме и Совете Федерации.

Праздники Дети Госдума РФ Семья Россия

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