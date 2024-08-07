Минпромторг России решил пересмотреть вопрос увеличения утильсбора

Читайте нас в:

Ожидается, что повышение ставок утилизационного сбора станет причиной роста цен на автомобили уже в августе. Изначально предлагалось резко увеличить ставки на 70-85%, но министерство изменило свою позицию и продолжило анализировать ситуацию на рынке автотранспорта.

Сейчас принимаются меры государственной поддержки для стимулирования спроса на автомобили, включая программы льготного автокредитования и лизинга. Обсуждение инициативы по повышению утилизационного сбора запланировано на 9 августа.

Ранее российские автодилеры попросили власти разъяснить , кто и в каком порядке будет получать средства компенсации утильсбора.