07 августа 2024, 08:55

Минпромторг России решил пересмотреть вопрос увеличения утильсбора

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Минпромторг России продолжает рассматривать возможность увеличения утилизационного сбора на автомобили, несмотря на ранее представленный проект постановления. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Ожидается, что повышение ставок утилизационного сбора станет причиной роста цен на автомобили уже в августе. Изначально предлагалось резко увеличить ставки на 70-85%, но министерство изменило свою позицию и продолжило анализировать ситуацию на рынке автотранспорта.

Сейчас принимаются меры государственной поддержки для стимулирования спроса на автомобили, включая программы льготного автокредитования и лизинга. Обсуждение инициативы по повышению утилизационного сбора запланировано на 9 августа.

Ранее российские автодилеры попросили власти разъяснить , кто и в каком порядке будет получать средства компенсации утильсбора.

Минпромторг РФ Машины
07 августа 2024, 05:17
Врач назвал популярную кашу, которую лучше не есть на завтрак
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В манной каше много калорий, а витаминов столько же, сколько в бутерброде с колбасой. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова в беседе с РИА «Новости».

«Манную кашу не рекламируют на сайтах, в названиях которых есть слова „ЗОЖ“ и „здоровье“, тем не менее в народном сознании она почему-то входит в реестр полезных продуктов. Видимо, виновато детсадовское прошлое», - сказала эксперт.

Она объяснила, что манка - это перемолотые зерна пшеницы. Витаминов в этой каше не очень много, но зато много калорий.

Еще Сухорукова также не рекомендовала употреблять фасованные мюсли и гранолу в батончиках по утрам. По ее словам, в эти продукты добавляют большое количество рафинированного сахара.

Ранее Людмила Сухорукова рассказала, что гематоген не решит проблему железодефицита , потому что в большей степени состоит из сахара, а его эффективность такая же, как у кондитерского батончика. Также покупная плитка не содержит усвояемого железа.

Еда Питание Продукты
07 августа 2024, 04:33
Россиянам рассказали, как поступить при нехватке стажа для назначения пенсии
РИА «Новости»
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Для назначения пенсии требуется стаж не менее 15 лет и достижение пенсионного возраста. В случае нехватки стажа можно докупить пенсионные баллы, рассказала в беседе с РИА «Новости» заместитель руководителя, доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

«После достижения установленного пенсионного возраста может не возникнуть права на страховую пенсию по старости. <…> В таком случае, <…> можно их (пенсионные баллы - прим. ред.) „приобрести“», - отметила эксперт.

В 2024 году для получения пенсии необходимо наличие стажа минимум 15 лет и пенсионного коэффициента 28,2. Если речь идет о значительном несоответствии условиям, то человеку будут выплачивать социальную пенсию из федерального бюджета.

Ранее Дзгоева рассказала, в каких случаях перестают выплачивать пенсию.

Пенсия Пенсионеры Россия
06 августа 2024, 22:45
В Минстрое Чувашии прошли обыски
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Следственные мероприятия провели в Минстрое Чувашии. Об этом сообщила пресс-служба министерства в беседе с РИА «Новости».

«В Министерстве строительства республики днем во вторник проводились следственные действия. Министр строительства не задержан, он на рабочем месте, ранее был вызван для дачи показаний», - заявил собеседник агентства.

В региональном Следственном комитете РФ не прокомментировали ситуацию, но пообещали предоставить данные через некоторое время.

Ранее обыски прошли в отделе управления экономической полиции по Санкт-Петербургу. Как заявили журналисты, никого не задержали. После обыска возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Полиция Чувашия
06 августа 2024, 21:17
Развожаев уволил исполняющего обязанности замгубернатора Горлова за коррупцию
РИА «Новости»
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что уволил исполняющего обязанности замгубернатора Евгения Горлова. Это заявление глава региона сделал в своем Telegram-канале.

«Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание», - пояснил губернатор свое решение.

Коррупционный скандал недавно развернулся и в Сочи. Правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, которая незаконно продавала места на городских кладбищах. Действующий на тот момент общественный советник мэра Сочи получал взятки , продавая места для захоронения.

Скандалы Коррупция Крым Севастополь

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