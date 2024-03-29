29 марта 2024, 21:50

Минпромторг потребовал приостановить права X5 Group на «дочку» в РФ

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Минпромторг обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в отношении ее российской «дочки» — ООО «Корпоративный центр Икс 5». Об этом сообщили на сайте компании.

Минпромторг обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в отношении ее российской «дочки» - ООО «Корпоративный центр Икс 5». Об этом сообщили на сайте компании.

«Министерство промышленности и торговли РФ уведомило компанию о заявлении о приостановлении корпоративных прав компании в отношении ее российской дочерней компании ООО „Корпоративный центр Икс 5“», - указали в сообщении.

Таким образом, из состава правления X5 вышел гендиректор Игорь Шехтерман и президент компании Екатерина Лобачева. Они будут управлять дочерней компанией ООО «Корпоративный центр Икс 5».

Уточнялось, что разбирательства в суде не повлияют на деятельность компании в России.

Генпрокуратура направила в суд Челябинска иск к холдингу «Макфа» об обращении акций производителя макаронных изделий в доход государства.

Суд Торговля Россия Минпромторг РФ
29 марта 2024, 21:58
Российский Красный Крест поможет еще 17 семьям, пострадавшим при теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Российский Красный Крест (РКК) назначил срочную материальную помощь еще 17 пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель организации Павел Савчук.

По его словам, сегодня, 29 марта, прошло второе заседание Специальной комиссии организации, занимающейся координацией мер поддержки для пострадавших от теракта и их семей. Срочную помощь назначили еще 17 людям.

«В основном это семьи с детьми, чьи родственники находятся в тяжелом состоянии или погибли, пенсионеры, которых обеспечивали пострадавшие или погибшие дети, семьи в трудном финансовом положении из-за долговых обязательств или самостоятельно понесших расходы на похороны», - уточнил Савчук.

До этого РКК принял решение о поддержке 33 семей. Савчук добавил, что последние три дня договорились об оказании мер поддержки 50 семей, которые получат выплаты от 300 до 600 тысяч рублей. Размер будет зависеть от жизненных ситуаций, поэтому каждый случай рассмотрели индивидуально.

Сразу после теракта РКК объявил национальный сбор средств для пострадавших, в результате которого удалось собрать 1,2 миллиарда рублей. Помогали и компании-партнеры, и простые россияне.

Ранее певец Shaman заявил, что перечислит собранные средства от концерта в Ессентуках на помощь пострадавшим от теракта.

Терроризм Россия Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 21:45
Минюст включил политолога Бориса Вишневского в реестр иноагентов
РИА «Новости»
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Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политолога Бориса Вишневского*, адвоката Вадима Прохорова* и правозащитный проект «Первый отдел»**. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Борис Лазаревич Вишневский*, Вадим Юрьевич Прохоров*, а также проект „Первый отдел“**», - сказано в сообщении.

По данным Минюста, Вишневский участвовал в создании материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о российской власти и выступал на площадках иностранных СМИ.

Борис Вишневский с декабря 2011 года был депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга, а с сентября 2016-го - руководителем фракции «Яблоко» в городском парламенте.

В феврале 2022 года он обратился к властям Санкт-Петербурга из-за увольнения учительницы литературы за то, что она читала десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

** Организация, признанная иностранным агентом на территории России.

Санкт-Петербург Адвокаты Депутаты Россия Иноагенты
29 марта 2024, 21:27
Мать главаря террористов из «Крокуса» попросила прощения у семей погибших
РИА «Новости»
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Мать лидера террористов Шамсидина Фаридуни*, напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл», попросила прощения от имени своей семьи у пострадавших и близких погибших. Видео опубликовало Ruptly в Telegram-канале.

«Я прошу прощения от имени своей семьи», - сказала Муассар Заргарова.

Женщина добавила, что для Бога сын никогда шахидом не станет. Она не понимает, зачем он совершил теракт.

Женщина расплакалась во время общения с журналистами. Она призвала своего сына рассказать, кто его во все это «втянул», для кого он это сделал.

Ранее напавшие на «Крокус Сити Холл» боевики в ходе допросов рассказали, что все этапы подготовки теракта, а также инструкции для отхода им предоставил куратор. Последний связывался с ними через Telegram, отправляя голосовые сообщения. При этом они не знали его имени, так как он общался с ними, используя псевдоним.

Кроме того, следствие попросило арестовать девятого фигуранта дела о теракте, которым стал Назримад Лутфуллои.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Стрельба Терроризм Россия Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 19:08
«Были без сознания». Фельдшер из Химок рассказал о спасении раненых в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Фельдшер Виталий Филиппов со станции скорой медицинской помощи Химок приехал со своей бригадой на место теракта одним из первых. В комментарии «360» он заявил, что выполнял свою работу.

«Моя работа - оказывать людям помощь. Станция помощи получила вызов о перестрелке в 19:54, спустя 10 минут мы были уже к „Крокуса“. Нам сообщили, что много пострадавших. Оцепления на тот момент еще не было и уже горела крыша „Крокуса“», - сказал он.

Медик увидел, что на парковке лежали люди и сразу начал оказывать помощь: Пострадавших вытаскивали из «Крокуса» охранники и спасатели, которые передавали их потом врачам скорой помощи.

«Я подошел к двум женщинам, которые были без сознания: одна с пулевым ранением ноги, вторая с отравлением угарным газом. Я одну осмотрел и передал другим бригадам из Москвы. Со второй женщиной продолжил работу», - отметил собеседник «360».

Позже Виталий спрашивал у коллег о состоянии переданной коллегам пострадавшим. Так он узнал, что спасенную им зрительницу прооперировали и она осталась жива.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Террористы ворвались в здание и начали стрелять по зрителям. Во время трагедии героически поступили подростки, которые подрабатывали в «Крокусе». Благодаря тому, что школьники изучали инструктаж на случай ЧП, они смогли спасти сотни человек.

Химки Скорая помощь Врачи Теракт в «Крокусе»

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