Минпромторг потребовал приостановить права X5 Group на «дочку» в РФ

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Минпромторг обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в отношении ее российской «дочки» - ООО «Корпоративный центр Икс 5». Об этом сообщили на сайте компании.

«Министерство промышленности и торговли РФ уведомило компанию о заявлении о приостановлении корпоративных прав компании в отношении ее российской дочерней компании ООО „Корпоративный центр Икс 5“», - указали в сообщении.

Таким образом, из состава правления X5 вышел гендиректор Игорь Шехтерман и президент компании Екатерина Лобачева. Они будут управлять дочерней компанией ООО «Корпоративный центр Икс 5».

Уточнялось, что разбирательства в суде не повлияют на деятельность компании в России.

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