Минприроды подтвердило смену руководителя Росгеологии

Горьков останется в правлении Росгеологии. В качестве исполняющего обязанности назначат Сергея Радькова - он курирует тему твердых полезных ископаемых. Для его назначения на должность нужна директива правительства.

Горьков стал главой Росгеологии в 2019 году, сменив на этом посту Романа Панова. Государственный холдинг объединил 63 предприятия, деятельность которых осуществляется как в России, так и за рубежом.

Ранее сообщалось о единственном кандидате на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда. Им стала Кристина Георгиева - нынешний руководитель МВФ.