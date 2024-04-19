Минобрнауки выявило проблемы при проверке в институте Пушкина

«Проверка установила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства», - указали в министерстве.

Накануне глава ведомства Валерий Фальков провел совещание с руководством вузов и обсудил с ними вопрос о контроле за процедурой проведения экзаменов. Он поручил запретить с 1 мая коммерческим организациям проводить экзамены на знание русского языка для иностранцев и выдавать сертификаты.

Ранее Рособрнадзор проверил российские вузы , в которых проводятся экзамены для иностранцев. Ведомство выяснило, что правила нарушали все учебные учреждения. Им объявили предостережения.