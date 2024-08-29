29 августа 2024, 15:57

Минобрнауки и Минпромторг подписали соглашение об информационном взаимодействии

РИА «Новости»
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Министерство образования и науки заключило соглашение с Минпроторгом России об информационном взаимодействии. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки.

В рамках соглашения они будут обмениваться данными в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП) и Единой государственной информационной системе учета опытно-конструкторских, научно-исследовательских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР).

Документ подписали заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков и заместитель министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова.

Сотрудники ведомств после отладки информационного взаимодействия между ГИСП и ЕГИСУ НИОКТР смогут обмениваться данными о параметрах научно-технологических работ, статусе правовой охраны, исполнителях и их результатах.

Также обмен данными между Минобрнауки и Минпромторгом позволит дополнительно скоординировать работу ведомств в части достижения поставленных президентом РФ национальных целей развития.

Россия
29 августа 2024, 17:04
Стали известны подробности «голой» вечеринки в Астрахани
РИА «Новости»
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Организаторов и участников «голой» вечеринки в Астрахани привлекли к административной ответственности. Решение вынес Кировский районный суд, сообщила пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

Сорокачетырехлетнего организатора мероприятия привлекли к ответственности по статьям о неповиновении сотруднику полиции и организации массового пребывания граждан в общественном месте, повлекшей нарушение общественного порядка. Ему назначили пять суток административного ареста и штраф в размере 80 тысяч рублей.

Гендиректору, соучредителю и кассиру клуба придется заплатить по четыре тысячи рублей.

Участниц конкурса приговорили к трем суткам административного ареста, а ведущего мероприятия - к четырем суткам.

В полиции также сообщили, что вечеринка пошла не по плану. На допросе организатор признался, что пригласил актеров для участия в конкурсе, но вместе с ними на сцену вышли и обычные посетители.

Скандальная вечеринка прошла в астраханском клубе «Бункер» 16 августа. Посетители танцевали голыми ради выигрыша айфона.

iPhone Полиция конкурсы
29 августа 2024, 08:58
Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян и Собчак
РИА «Новости»
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Следователи провели четыре психолого-психиатрические экспертизы в рамках расследования дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В рамках расследования дела проведены четыре амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы», - рассказали в СК.

Расследование завершено, и фигурантам предъявлены обвинения в окончательной редакции.

Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом планов представителей СБУ по убийству Симоньян и Собчак. Подозреваемыми в подготовке к нападению стали 10 человек. По версии следствия, задержанных курировали специалисты с Украины. Позже несколько фигурантов дела о подготовке покушений на журналисток частично признали вину.

Уголовное дело Ксения Собчак Следственный комитет России Маргарита Симоньян
28 августа 2024, 21:45
Раскрыто влияние парада планет на знаки Зодиака
Pixabay
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Начавшийся утром в среду, 28 августа парад из шести планет продлится два дня. Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна выйдут на одну сторону Солнца и окажутся в секторе около 160 градусов. Астролог Елена Кузнецова в комментарии 360.ru рассказала, какое влияние на людей окажет это явление.

Особое внимание она обратила на то, что Меркурий перешел в статическое положение.

«Это говорит о том, что не надо в эти дни ничего покупать, подписывать документы, путешествия тоже не очень благоприятны. Когда пройдут эти два дня можно начинать действовать и в бизнесе и политике. Все пойдет на плюсы, при чем очень нестандартные решения будут приняты», - рассказала Кузнецова.

Астролог добавила стеллиум (встреча планет) окажет большое влияние на людей рожденных под знаками Близнецов, Тельцов и Раков, а также Скорпионов, Тельцов и Стрельцов.

«Самые большие изменения в финансовых делах - это Скорпион и Телец, в информационном и политическом моменте - это Стрелец и Близнецы, разного рода быстрые перемены пройдут у Раков и Козерогов» - перечислила собеседница.

Ранее директор Московского планетария Фаина Рублева заявила, что жители столичного региона смогут увидеть парад планет невооруженным глазом. Она отметила, что лучше всего выстроившиеся в ряд Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна видны ранним утром.

Астрология
27 августа 2024, 17:22
«Дети — не вещи». Отказы школ принять учеников в 10-й класс назвал самоуправством
РИА «Новости»
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Отказы выпускникам девятых классов в зачислении в 10-й класс, которые поступают от руководства ряда школ в России якобы в соответствии с новым образовательным стандартом, противоречат закону. Об этом рассказала ведущей 360.ru Екатерине Малашенко председатель Общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова.

Ситуацию, когда образовательные учреждения устанавливают свои критерии набора учеников старшей школы, отказывая «слабым» девятиклассникам, Менькова назвала противозаконной.

«Прежде всего, это незаконно, так как у нас есть федеральный законопроект об образовании, он позволяет каждому желающему получать знания на том уровне, на котором захочет гражданин. Соответственно, те, кто незаконно отчисляет учащихся после девятого класса, совершают правонарушение и могут быть привлечены к административной ответственности», - заявила общественница.

Собеседница добавила, что отметила, что также незаконной является практика, когда учителя и директор школы рекомендуют родителям переводить ребенка в другое образовательное учреждение.

«Дети - это не вещи. Никто не имеет права отправлять ребенка в другую школу против его воли. Я не вижу смысла в том, чтобы портить психику школьника, отправляя его в чужую школу. Тем более, если речь идет о довольно стрессовом периоде - 10 и 11 классы», - поделилась с 360.ru глава общественного движения.

Также представитель «Родителей Москвы» отметила, что в школах обязательно нужно создавать один общеобразовательный класс, нельзя делать упор только на определенном профиле и на этом основании отказывать.

Ранее Генеральная прокуратура начала проверку в нескольких российских школах после жалоб родителей учеников на отказы в переводе в 10-й класс.

Школы 1 сентября

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