Минобороны подало иск на 38 млн рублей к заводу по делу Шамарина

«Арбитражный суд Москвы, рассмотрев вопрос о принятии искового заявления к ответчику ОАО ПТЗ „Телта“ о взыскании денежных средств в размере 38,784 миллиона рублей», - указано в документе, который поступил в распоряжение агентства.

Исковое заявление Минобороны приняли, по делу возбудили производство. По данным следствия, генеральный директор и главбух пермской компании с апреля 2016 года по октябрь прошлого передал Шамарину 36 миллионов рублей за наращивание объемов поставляемой продукции по госконтрактам для нужд оборонного ведомства и общее покровительство.

Начальника Главного управления связи Вооруженных сил России арестовали в мае. Во время одного из заседаний Шамарин сообщил, что готов полностью сотрудничать со следствием.