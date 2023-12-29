Минобороны назвало число получивших отсрочку от частичной мобилизации россиян

По данным доклада Минобороны «Армия в цифрах - 2023», освобождение от частичной мобилизации также получили порядка 170 тысяч сотрудников банковской системы. Отсрочку дали специалистам из сферы сельского хозяйства, средств массовой информации, энергетики и других отраслей.

Минобороны опубликовало социальный портрет мобилизованного россиянина. Средний возраст призванных составил 35 лет. Мобилизованные как правило имели рабочий стаж и среднее или среднее специальное образование. Всего военкоматы призвали в рамках частичной мобилизации 302 503 человека. Больше половины призванных являлись женатыми мужчинами, 56,3% мобилизованных имеют детей.

Ранее оборонное ведомство озвучило число военных-контрактников. На службу по контракту заступили более 640 тысяч человек, еще около 288 тысяч подали заявления.