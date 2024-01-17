17 января 2024, 12:00

Минкультуры попросили лишить Макаревича звания народного артиста РФ

РИА «Новости»
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Руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Минкультуры РФ с требованием лишить звания народного артиста лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* (признан в России иноагентом). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Бородин заявил, что живущий за рубежом Макаревич критикует спецоперацию. В одном из интервью он заявил, что якобы кормил весь СССР на средства от продажи билетов на концерты «Машины времени». Сейчас музыкант находится на пенсии и получает около 60 тысяч рублей.

Общественники хотят, чтобы званий народного и заслуженного артиста лишили всех, кто покинул Россию после начала СВО и порочат свою страну из-за границы. В ФБПК рассчитывают, что министр культуры Ольга Любимова представит эту инициативу на рассмотрение депутатов Госдумы.

В сентябре Макаревич ликвидировал ИП , под которым с 2004 года работал в России.

* Андрей Макаревич внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Минкультуры РФ с требованием лишить звания народного артиста лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича * (признан в России иноагентом). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Россия Минкультуры РФ Иноагенты
17 января 2024, 12:06
Восемь новых школ построят в Новой Москве в 2024 году
Соцсети
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Строительство восьми новых школ завершат в ТиНАО в этом году. Учебные заведения возведут благодаря финансированию инвесторов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, большую школу, рассчитанную на 2100 мест, построят в Московском на территории ЖК «Переделкино Ближнее». Помимо этого, закончат работы в Сосенском поселении: запустят учебные заведения в ЖК «Бунинские Луга» - на 1200 мест и в ЖК «Скандинавия ЮГ» - на 800 детей.

Три школы, каждая из которых сможет принять 1100 учеников, откроют двери для юных жителей столицы в Московском на территории ЖК «Первый Московский Город Парк», в Филимонковском в ЖК «Середневский Лес» и в Кокошкине в ЖК «Новое Внуково». Еще две школы построят в поселении Рязановском: в ЖК «Остафьево» - для 750 детей и в ЖК «Алхимово» - для 1200.

В новых учебных заведения обеспечат универсальные и специализированные кабинеты. Кроме того, оборудуют модернизированные спортивные залы, медиатеки и многое другое.

«Всего к 2035 году планируем возвести в ТиНАО 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения, а также порядка 100 культурно-досуговых объектов», - рассказал Собянин.

Ранее стало известно, что третью смену в российских школах полностью ликвидировали. Это удалось сделать благодаря программе по строительству новых образовательных объектов.

Школы Строительство Сергей Собянин ТиНАО Москва
17 января 2024, 12:05
Кремль сообщил о разработке проекта амнистии для ряда осужденных женщин
РИА «Новости»
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Получившие реальные сроки отдельные категории россиянок могут выйти на свободу по амнистии. Поручение о разработке такой инициативы дал президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по правам человека. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в перечень поручений указание главы государства пока не вошло, потому что работа по этой инициативе только началась.

«Тема амнистии [женщин] у президента на повестке дня. Он дал необходимые поручения. <...> Сейчас прорабатываются отдельные методы и изыскиваются соответствующие юридические формы», - заявил Песков.

Суд Дмитрий Песков Женщины Россия Владимир Путин
17 января 2024, 11:45
Посещаемость московских волонтерских центров «Доброе место» выросла в 2023 году
Global Look Press
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Более 15 тысяч человек побывали в московский волонтерских центрах «Доброе место» за прошлый год. Число посещений увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2022-м. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что в центрах «Доброе место» прошло уже 750 мероприятий: тренинги, мастер-классы, лекции, турниры и многое другое. На площадках рассказывают, чем занимаются столичные волонтеры и как стать частью команды.

«Такие площадки постепенно появляются в разных округах столицы и привлекают все больше горожан», - отметила Сергунина.

Три «Добрых места» впервые открыли свои двери в 2022 году в Зеленограде, в Западном и Северном административных округах. Однако через год их количество удвоилось: волонтерские центры появились в Юго-Восточном и Южном округах.

Центры работают с понедельника по субботу с 10:00 до 21:00, а по воскресеньям - с 10:00 до 19:00. На этих площадках можно оформить личные книжки волонтера и записаться на участие в программах развития навыков и инструктажах.

Кроме того, волонтерские центры объединяют общие мероприятия и образовательные учреждения в округах. На общих встречах молодежь столицы делится опытом и обменивается знаниями для развитиями волонтерских организаций. Здесь же проходит проект «Добрые уроки» для юных волонтеров.

Ранее лучших волонтеров наградили в Москве.

Волонтеры Молодежь Москва
17 января 2024, 11:39
ЦБ захотели дать право ограничивать выдачу ипотеки россиянам
РИА «Новости»
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На рассмотрение в Государственную думу внесли законопроект о праве Центрального банка ограничивать выдачу займов и ипотечных кредитов россиянам ради предотвращения накопления рисков и снижения их закредитованности. Об этом сообщило РИА «Новости».

Авторами инициативы стали депутаты и сенаторы во главе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Если документ примут, то с 1 июля Центральный банк сможет установить собственные макропруденциальные лимиты по выдаче ипотечных займов физическим лицам. Законотворцы объяснили инициативу необходимостью снижения рисков в связи с серьезным ростом цен на строящееся жилье.

Ранее экономист Михаил Беляев предположил, что в 2024 году ипотечные ставки в России составят около 10%. Он подчеркнул, что Центробанк проводит последовательную кредитно-денежную политику на внутреннем рынке.

Банки Депутаты Россия Ипотека Центробанк

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