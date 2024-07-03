Минкульт порекомендовал властям регионов следить за дресс-кодом артистов

Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов. О локальном решении утром 3 июля заявил заместитель муфтия Абдулла Салимов. Что означает эта мера и могут ли другие регионы последовать примеру республики, 360.ru обсудил с главным муфтием духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигуллой Ашировым.

Тему запрета никабов подняли уже давно, заметил он. За такие меры высказывались глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев , позже запрет поддержал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. При этом в контексте запрещения ношения такой одежды звучит тема безопасности.

По мнению Аширова, акцентировать в этой связи внимание на женской одежде, возможно, чрезмерно.

«Если теракты будут совершать в кроссовках Nike, это значит, что кроссовик Nike надо запретить? Это же глупо. Кровавые теракты осуждает каждый нормальный человек, но сразу же хвататься за одежду… Я думаю, что это перестраховка какая-то или желание плыть по течению», - добавил собеседник 360.ru Кроме того, говоря о локальных запретах, нужно понимать, что в одном регионе может быть несколько духовных управлений, заметил Аширов. Он напомнил, что против запрета на никабы высказывался муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Аналогичную точку зрения, по его словам, озвучивал и муфтий духовного управления мусульман Поволжья.

«Но еще раз повторюсь, даже если будет принято заключение общественными организациями, коими еще раз повторю являются духовные управление, это является обязательным к исполнению только для их сотрудников», - подчеркнул он.

«Это внутренние инструкции. Как, например, какая-то организация может ввести рабочий день с девяти часов утра, какая-то - с восьми. И это будет относиться только к этой конкретной структуре. Если бы это было судебное решение, то за его нарушение человека можно было бы наказывать, - пояснил Аширов. - Но если это инициатива частной организации, которыми, я повторюсь, являются все духовные управления, такого быть не может. Это внутренние установки».

«Во-первых, я думаю, что запретить выбирать форму одежды частному человеку никто не может. С другой стороны, у нас в стране больше 80 разных муфтиятов. И важно понимать, что духовное управление не имеет государственных функций», - подчеркнул Нафигулла Аширов.

Решение того или иного муфтията, по его словам, может касаться людей, которые непосредственно к нему относятся. Как и любая общественная организация, духовное управление может принимать те или правила, заметил он. Однако это не значит, что меры могут распространяться на всех людей.