Министерство счастья предложили открыть в России

Выставка «Россия» на ВДНХ вызвала повышенный интерес молодежи

Молодые посетители выставки «Россия» на ВДНХ, рассказывая о своих впечатлениях, говорили о пробуждении гордости за страну. Как сообщил ТАСС, об этом в беседе с журналистами заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Молодые посетители выставки «Россия» на ВДНХ, рассказывая о своих впечатлениях, говорили о пробуждении гордости за страну. Как сообщил ТАСС , об этом в беседе с журналистами заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Он подчеркнул, что такими положительными эмоциями поделились участники марафона общества «Знание», который прошел на территории выставки. Кириенко отметил, что подобные опросы проводят после каждого мероприятия, чтобы организаторы понимали, какие вещи нужно улучшить.

«70% участников марафона общества „Знание“ на выставке „Россия“, выходя, сказали, что они стали больше гордиться своей страной. Это, наверное, главная цель», - сказал Кириенко.

Первый заместитель руководителя администрации президента России добавил, что выставка «Россия» позволяет молодым людям не только узнать о достижениях своей страны, но и познакомиться с теми, кто стоит за их созданием.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября. Каждый регион представил собственный павильон, в котором показал свои достижения, природные красоты, а также культуру.

В первые дни самым популярным оказался павильон Камчатки с большим количеством интерактивных площадок, посвященных природе края. Гости смогли увидеть волны Тихого океана, почувствовать жар вулканов, а также познакомиться с флорой и фауной полуострова.

Московская область заинтересовала посетителей интерактивными играми, где каждый может себя почувствовать руководителем министерства или ведомства, решая крупные задачи. Кроме того, в павильоне можно отправиться в виртуальную экскурсию по самым популярным туристическим местам Подмосковья. Как отметил губернатор Андрей Воробьев, на выставке представили весь колорит Московской области.

Посетителей павильона Пермского края встретил человекообразный робот Арди , с выражением рассказывающий стихи региональных поэтов. Уникальное техническое обеспечение помогает андроиду воспроизводить на своем лице эмоции человека.

Выставка-форум «Россия» продлится на ВДНХ до 12 апреля. Поэтому время для ознакомления с самыми интересными экспонатами еще есть.