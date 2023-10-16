Минимальную цену на пиво захотели ввести в России
В России могут ввести минимальную цену на пиво, которое продается в общепите. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на предложение Минпромторга.
По информации газеты, таким образом ведомство хочет решить проблему с «наливайками» в жилых домах - круглосуточными алкомаркетами, которые продают дешевый алкоголь по ночам и мешают жителям.
По закону в России запрещено продавать алкоголь после 23:00. Но пивные алкомаркеты обходят эту норму, регистрируясь как небольшие кафе. Это позволяет им продавать пиво по ночам, хотя большинство клиентов покупают напитки с собой.
По замыслу представителей Минпромторга, введение минимальных цен уменьшит количество клиентов у таких магазинов.
В сентябре Союз российских пивоваров предложил поменять требования к хмельным напиткам. Авторы инициативы разработали новый стандарт, согласно которому норма допустимой замены солода будет ограничена 20%, а доля сахаросодержащих продуктов - 2%.