Минимальную цену на алкоголь предложили повысить в России

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«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ <…> „Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка <…>, поставки <…> и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28%“», - отметили в приказе.

Согласно проекту, с начала 2024 года минимальную розничную цену на 0,5 литра водки повысят до 299 рублей. Сейчас МРЦ составляет 281 рубль.

Коньяк подорожает с 517 до 556 рублей, а бренди - до 403 рублей. В Минфине уточнили, что индексация цен на ликеро-водочные изделия связана с инфляцией и повышением акцизных ставок на алкоголь с долей этилового спирта более 9%. Также на стоимость повлиял рост затрат на производство спиртных напитков.

Ранее Минпромторг предложил ввести минимальную цену на пиво. Речь идет о напитках, которые продают в местах общественного питания.