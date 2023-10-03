Минфин России заявил, что ожидает стабильного роста ВВП в течение трех лет

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В целом бюджетная политика реализуется исходя из достаточно благоприятных макроэкономических условий. Планируется также рост мировой экономики, стабильный спрос на традиционные товары российского экспорта по достаточно высоким ценам.

«Сохраняется устойчивая динамика российской экономики - темпы роста экономики больше 2%, 2,2-2,3% ежегодно на протяжении трех лет», - отметил Силуанов.

Однако необходимо быть готовыми к различным сценариям, поскольку бюджет не должен полагаться на благостные прогнозы, подчеркнул министр. При этом дефицит бюджета России на всю предстоящую трехлетку будет сохранятся на безопасном уровне и не превысит 1% ВВП.

«Это показатель, который позволяет нам говорить об абсолютно безопасном уровне дефицита бюджета», - добавил Силуанов.

По его словам, запланированные ресурсы на 2024 год позволяют обеспечить все задачи специальной операции на Украине.

Ранее глава Минфина подчеркнул, что курс российского рубля должен быть предсказуемым для всех участников рынка. Сейчас ведомство работает над этим вместе с Центральным банком.