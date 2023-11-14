Минфин предупредил о последствиях введения санкций на российские алмазы

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Искусственное ограничение предложения отечественных алмазов на мировым рынке невозможно будет компенсировать из других источников. Это грозит обвалом стоимости камней и замещением природных минералов синтетикой.

«К сожалению для мировой алмазной отрасли, страны Запада не нашли в себе мужества прислушаться к голосу разума», - подчеркнул Моисеев.

По его словам, подобные ограничения приведут к тому, что участники рынка быстро потеряют свой бизнес.

Накануне стало известно, что Европейский союз включит в очередной пакет санкций против России экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов. Новый пакет санкций планируют представить 15 ноября. Сейчас все пункты проходят последние согласования.