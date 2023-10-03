Минфин одобрил введение акцизов на медицинский спирт
Минфин одобрил идею введения акцизов на весь спирт, в том числе медицинский. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации, сообщил ТАСС.
«Акцизы на спирт. Согласны с этим подходом (облагать весь спирт акцизами - прим. ред.), с министерством здравоохранения отрабатываем», - отметил Силуанов.
По его словам, при этом необходимо организовать стабильность цен на такие спиртовые препараты как корвалол и не допустить их подорожания. В качестве инструмента для достижения этой цели глава Минфина предложил использовать точечные субсидии.
Минфин также одобрил продажу алкоголя онлайн. По словам Силуанова, у интернет-торговли спиртосодержащих напитков больше плюсов, чем минусов. Он назвал эту тему дискуссионной и отметил, что некоторые ведомства отказались поддержать продажу алкоголя с помощью Сети.
Ранее заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг поддержал данную инициативу. По его словам, онлайн-продажа алкоголя при должном контроле является хорошей идеей, сообщило издание RT.