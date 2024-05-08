Минфин обсудит изменения налоговой системы в России

«На следующей неделе. <…> Будем обсуждать. И с бизнесом, и с парламентом - все будет обсуждаться», - отметил он.

Силуанов говорил о планах обсудить налоговые изменения еще на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, который прошел в конце апреля. Тогда он отметил, что в стране назрела необходимость реформирования налоговой системы.

По его словам, необходимо создать стабильные, предсказуемые условия налогообложения. Также ориентиром налоговых новаций будет сбалансированность бюджета и простимулировать инвестирование ключевых отраслей экономики.

На съезде РСПП президент Владимир Путин заявлял, что предпринимателям нужно обеспечить стабильные и предсказуемые условия работы. Для этого в России модернизируют фискальную систему.