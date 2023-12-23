23 декабря 2023, 01:16

Минфин не увидел причин для пересмотра налоговой политики в 2024 году

РИА «Новости»
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Принятый федеральный бюджет на 2024 год не требует пересмотра налоговой политики, так как он достаточно сбалансирован по доходам и расходам. Об этом в интервью РБК заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что при этом работа по возможной корректировке взимания налогов ведется регулярно и в ней принимают участие не только представители госсектора в лице налоговой и таможенных служб, а также экономического блока правительства, но и бизнес.

«Если смотреть бюджет на предстоящую трехлетку, то на данный момент он сбалансирован, серьезно менять что-то в налогах не требуется», - заявил Силуанов.

Министр добавил, что обычно все изменения по взиманию пошлин и налогам обычно представляют в первой половине года. При этом Силуанов еще во время первого представления проекта бюджета на 2024 и плановые 2025 и 2026 годы отмечал, что базовые налоговые ставки менять не станут. Но в следующем бюджетном цикле возможны корректировки.

В начале мая Минфин объявил, что решил сохранить ставку на доходы физических лиц (НДФЛ) на уровне 13% для работающих на удаленке из-за границы россиян. Если же годовой доход превышает пять миллионов рублей, то ставка незначительно вырастет до 15%. Новая норма вступит в силу с 1 января 2024 года.

Сейчас сохранившие работу в России релоканты платят 30% НДФЛ.

Доходы Налоги Россия НДФЛ
23 декабря 2023, 01:49
Ушел из жизни академик и космолог Алексей Старобинский
РИА «Новости»
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Физик и академик Российской академии наук Алексей Старобинский скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщили на сайте Института теоретической физики РАН имени Ландау.

«Для нас это огромная потеря. Мы сохраним светлую память о нем», - написали коллеги покойного ученого.

Причина смерти физика не называется.

Старобинский родился 19 апреля 1948 года в Москве в семье радиофизиков и тоже всю свою жизнь посвятил науке. Он изучал гравитацию, космологию и релятивистскую астрофизику, причем задолго до Стивена Хокинга описал процессы, предваряющие Большой взрыв. С последним он встречался в Москве в 1973 году, обсуждал проблемы черных дыр.

Главным трудом Старобинского по праву считается его инфляционная теория Вселенной. Научная работа была опубликована в 1979 году, после чего ее развили Алан Гут, Стивен Хокинг, Вячеслав Муханов и Геннадий Чибис.

Старобинский имел несколько наград, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, полученного в 2009 году. Также он являлся лауреатом премий им. А. А. Фридмана РАН и МАИК «Наука/Интерпериодика».

Церемония прощания с физиком-теоретиком пройдет 25 декабря 2023 года в Малом ритуальном зале ЦКБ по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25.

Смертность Ученые Наука
23 декабря 2023, 00:51
Бывший протодиакон Кураев пополнил списки иноагентов
РИА «Новости»
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Министерство юстиции РФ включило бывшего протодиактона Русской православной церкви Андрея Кураева* в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

«Кураев* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине», - уточнил Минюст.

Религиозному деятелю также вменили в вину создание и распространение материалов иностранных агентов. Помимо этого, он участвует в качестве респондента на иностранных информационных площадках.

Сейчас лишенный священного сана Кураев* проживает за пределами России.

В реестр иноагентов также включили мультипликатора и создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева *, политолога Александра Рыклина*, публициста Александра Баунова*, журналистку Валерию Ратникову* и юриста Саркиса Дарбиняна*.

* Включены Минюстом РФ в список иноагентов.

Россия Армия Иноагенты
22 декабря 2023, 21:55
Москву и Владивосток объявили молодежными столицами 2024 года
Unsplash
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Москва и Владивосток станут молодежными столицами России в 2024 году. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он объявил об этом во время церемонии вручения Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых», которая прошла на выставке-форуме «Россия». Голосование провело Федеральное агентство по делам молодежи.

«1,3 миллиона голосов были отданы за пять городов, и я понимаю, какая огромная работа за этим была в каждом городе, в каждом регионе. Это чувство настоящего патриотизма», - уточнил Кириенко.

В 2023 году этот статус получил Нижний Новгород.

В следующем году в Москве и Владивостоке пройдут крупные молодежные события, в которых будут участвовать девушки и юноши со всех уголков страны.

Ранее ребята из Дмитровского городского округа стали участниками международного Кремлевского благотворительного кадетского бала. В этом году мероприятие посетили около трех тысяч лучших кадетов, воспитанников суворовских и нахимовских училищ, патриотических и военно-спортивных клубов, детских социальных учреждений и школ.

Молодежь Россия Владивосток Москва 2023
22 декабря 2023, 21:00
Отдельное место для питомца. «Аэрофлот» начал тестирование новой услуги
РИА «Новости»
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Российский перевозчик «Аэрофлот» запустил тестирование услуги перевозки животных в контейнере на соседнем сиденье в салоне самолета. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Услуга доступна на собственных рейсах перевозчика до 20 марта 2024 года. Позднее руководство «Аэрофлота» примет решение о ее продлении.

Пассажиру разрешили перевозить одного питомца весом до 15 килограммов в любом классе обслуживания. При этом за его провоз необходимо заплатить, как за взрослого пассажира.

В пресс-службе пояснили, что контейнер можно размещать только у иллюминатора. На время полета животное должно находиться внутри переноски.

Ранее пассажирка «Аэрофлота» пожаловалась , что после перелета из Челябинска в Москву ей вернули мертвого пса. Животное не разрешили взять в салон самолета из-за действующих правил авиакомпании, поэтому оно находилось в багажном отсеке.

Аэрофлот Самолеты Животные

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