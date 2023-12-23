Минфин не увидел причин для пересмотра налоговой политики в 2024 году

Он подчеркнул, что при этом работа по возможной корректировке взимания налогов ведется регулярно и в ней принимают участие не только представители госсектора в лице налоговой и таможенных служб, а также экономического блока правительства, но и бизнес.

«Если смотреть бюджет на предстоящую трехлетку, то на данный момент он сбалансирован, серьезно менять что-то в налогах не требуется», - заявил Силуанов.

Министр добавил, что обычно все изменения по взиманию пошлин и налогам обычно представляют в первой половине года. При этом Силуанов еще во время первого представления проекта бюджета на 2024 и плановые 2025 и 2026 годы отмечал, что базовые налоговые ставки менять не станут. Но в следующем бюджетном цикле возможны корректировки.

В начале мая Минфин объявил, что решил сохранить ставку на доходы физических лиц (НДФЛ) на уровне 13% для работающих на удаленке из-за границы россиян. Если же годовой доход превышает пять миллионов рублей, то ставка незначительно вырастет до 15%. Новая норма вступит в силу с 1 января 2024 года.

Сейчас сохранившие работу в России релоканты платят 30% НДФЛ.