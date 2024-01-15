Минэнерго заявило о мерах для недопущения дефицита топлива после аварии на НПЗ

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В столичном районе Коньково построят дом по программе реновации на более чем 500 квартир, в нем также оборудуют подземный паркинг. Москомэкспертиза согласовала проект строительства четырех жилых корпусов в 6-м микрорайоне на улице Введенского. Об этом рассказал председатель ведомства Иван Щербаков.

На первом этаже внутри каждого корпуса организуют помещения для публичного пользования. На их территории предприниматели смогут обустроить для удобства жильцов общественные заведения: магазины, кофейни, аптеки и другие.

На подземном этаже предусмотрен паркинг, а придомовое пространство благоустроят - создадут удобную и комфортную зону для жителей района.

«Для комфортного проживания и организации разнопланового досуга жителей запланировано устройство проездов, тротуаров, наружного освещения, оборудование многофункциональной площадки для детских игр и отдыха», - добавил Щербаков.

В районе Коньково по программе реновации предстоит расселить жильцов 41 старого здания - приблизительно 12,5 тысячи человек.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что к переселению за это время программы приступили москвичи 18 старых домов, а в начале 2024-го ключи от нового жилья выдали свыше 2,8 тысячи жителям района.

Свыше 300 новостроек возвели с начала программы реновации в Москве.