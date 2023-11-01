Минцифры заявило о готовности к проведению ДЭГ на выборах президента России
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России технически готово к проведению дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, чьи слова привел ТАСС.
Шадаев отметил, что Минцифры отвечает за техническую часть реализации ДЭГ. Политику электронного голосования, а также регионы, которые смогут поучаствовать в нем, определяет Центризбирком.
«Я только могу сказать, что технически мы готовы к голосованию в электронном виде», - подчеркнул Шадаев.
Система ДЭГ представляет собой абсолютно конкурентную технологию, так как «значимых перекосов» с точки зрения результатов нет, заключил министр.
Согласно избирательному законодательству, выборы президента России должны пройти в середине марта 2024 года. Совет Федерации примет окончательное решение по этому вопросу в декабре 2023 года.
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что более 78% россиян доверяют главе государства Владимиру Путину. Кроме того, 79% респондентов назвали действующего президента лучшим кандидатом на пост главы государства.