Минцифры заявило о готовности к проведению ДЭГ на выборах президента России

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Шадаев отметил, что Минцифры отвечает за техническую часть реализации ДЭГ. Политику электронного голосования, а также регионы, которые смогут поучаствовать в нем, определяет Центризбирком.

«Я только могу сказать, что технически мы готовы к голосованию в электронном виде», - подчеркнул Шадаев.

Система ДЭГ представляет собой абсолютно конкурентную технологию, так как «значимых перекосов» с точки зрения результатов нет, заключил министр.

Согласно избирательному законодательству, выборы президента России должны пройти в середине марта 2024 года. Совет Федерации примет окончательное решение по этому вопросу в декабре 2023 года.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что более 78% россиян доверяют главе государства Владимиру Путину. Кроме того, 79% респондентов назвали действующего президента лучшим кандидатом на пост главы государства.