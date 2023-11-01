01 ноября 2023, 18:45

Минцифры заявило о готовности к проведению ДЭГ на выборах президента России

unsplash.com
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России технически готово к проведению дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, чьи слова привел ТАСС.

Шадаев отметил, что Минцифры отвечает за техническую часть реализации ДЭГ. Политику электронного голосования, а также регионы, которые смогут поучаствовать в нем, определяет Центризбирком.

«Я только могу сказать, что технически мы готовы к голосованию в электронном виде», - подчеркнул Шадаев.

Система ДЭГ представляет собой абсолютно конкурентную технологию, так как «значимых перекосов» с точки зрения результатов нет, заключил министр.

Согласно избирательному законодательству, выборы президента России должны пройти в середине марта 2024 года. Совет Федерации примет окончательное решение по этому вопросу в декабре 2023 года.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что более 78% россиян доверяют главе государства Владимиру Путину. Кроме того, 79% респондентов назвали действующего президента лучшим кандидатом на пост главы государства.

Выборы президента РФ Выборы
01 ноября 2023, 19:07
Жильцам пострадавшего при падении Су-34 дома в Ейске начали выдавать ключи от квартир
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Жителям многоэтажки в Ейске, восстановленной после падения военного самолета Су-34 в 2022 году, начали выдавать ключи от квартир. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Одна семья уже получила ключи. Остальным собственникам их будут выдавать поэтапно.

В квартирах установили входные двери, индивидуальные приборы учета, газовые плиты и необходимую сантехнику. Также власти принимают от жильцов заявления на выплаты для проведения отделочных работ, ее размер - 20 тысяч рублей на один квадратный метр площади.

Девятиэтажка получила повреждения год назад из-за падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. После крушения начался пожар, загорелись сразу несколько этажей. В результате трагедии пострадали почти 50 человек и погибли еще 16 , среди которых были дети. Причиной падения самолета назвали попадание чаек в двигатель набиравшего высоту истребителя.

Многоэтажку решили восстанавливать. Площадь, на которой велись работы, составила около семи тысяч квадратных метров. Жителей нескольких подъездов на время отселили, им выплатили компенсацию расходов на аренду жилья.

В конце сентября самолет Су-34 потерпел крушение в Воронежской области. Экипаж успел катапультироваться, после этого пилотов эвакуировали на аэродром базирования. Разрушений инфраструктуры не было.

Краснодар Самолеты Су-34 упал на жилой дом в Ейске
01 ноября 2023, 18:45
ВДНХ проведет бесплатные экскурсии в честь Дня народного единства
ВДНХ
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В День народного единства на ВДНХ пройдут тематические экскурсии, организованные Музеем славянской письменности «Слово» и центром «Космонавтика и авиация». Об этом сообщила пресс-служба выставки.

В Музее славянской письменности «Слово» в 16:00 и 18:00 пройдет экскурсия под названием «Как письменность народы объединила», посвященная истории кириллицы, а в центре «Космонавтика и авиация» в 17:00 и 19:00 расскажут о «Космических городах России».

Посетители смогут увидеть макеты ракет-носителей, произведенные РКЦ «Прогресс» из Самары, а также изучить устройство стартовой площадки космодрома Восточный, расположенного в Циолковском. Они также узнают интересные факты об орбитальной станции «Мир», созданной в Москве.

Участие в экскурсиях будет бесплатным, но для посещения понадобится предварительная регистрация.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в столице.

Выставки Экскурсии Москва 2023 ВДНХ
01 ноября 2023, 18:21
Спасенного из машины в Москве котенка сняли на видео в прокуратуре
Пресс-служба прокуратуры Москвы
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Котенок, который четыре дня просидел в запертой машине без воды и еды в Москве, осваивается в офисе столичной прокуратуры. Вскоре малыша заберут домой, сообщили в ее пресс-службе. Ведомство показало видео с животным.

«После случившегося малыш был страшно голоден и напуган. Специалисты осмотрели животное, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», - рассказали в ведомстве.

На кадрах видно, что кот совсем не боится людей, спокойно и с удовольствием позволяет себя гладить. Теперь ему предстоит поправлять здоровье и отходить от стресса в семье работника прокуратуры, где уже живут два кота.

Животное находилось в припаркованном внедорожнике несколько дней. Неравнодушные жители столицы вызвали спасателей. Некоторые москвичи пришли с переносками и попросили работников МЧС разбить стекла машины, чтобы освободить котенка. Однако те напомнили об уголовной ответственности за взлом и кражу. В итоге машину удалось вскрыть, котенка достали.

Видео Животные Москва 2023
01 ноября 2023, 18:09
Сын Пригожина возглавил ЧВК «Вагнер» в составе Росгвардии — СМИ
РИА «Новости»
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ЧВК «Вагнер» вошла в состав Росгвардии. Информация появилась на сайте Telegram-канала «ЧВК „Вагнер“ Пермь». Сын погибшего бизнесмена Евгения Пригожина Павел возглавил частную военную компанию «Вагнер», сообщил сайт 59.Ru.

Пермское подразделение ЧВК «Вагнер» также объявило о возобновлении набора. Отмечается, что вся структура, порядок работы и командиры частной военной компании остаются прежними.

«Группа „Вагнер“ официально становится подразделением Росгвардии», - указали в сообщении.

Пермский представитель ЧВК подтвердил 59.Ru информацию о наборе и о том, что подразделением вагнеровцев в составе Росгвардии руководит Павел Пригожин. Представитель пермского отделения частной военной компании добавил, что заключенных туда больше не набирают.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о переходе бывших бойцов «Вагнера» в спецназ «Ахмат». По словам Кадырова, в эту группу вошли более 170 воинов, обладающих боевым опытом, в том числе на украинской территории.

ЧВК «Вагнер» вошла в состав Росгвардии. Информация появилась на сайте Telegram-канала « ЧВК „Вагнер“ Пермь ». Сын погибшего бизнесмена Евгения Пригожина Павел возглавил частную военную компанию «Вагнер», сообщил сайт 59.Ru.

Пермь Росгвардия Евгений Пригожин

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