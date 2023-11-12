12 ноября 2023, 05:29

Минцифры рассказало, какие сервисы VPN заблокируют

Unsplash
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Все сервисы VPN в России блокировать не будут. Под ограничения попадут только те, которые экспертная комиссия сочтет угрожающими безопасности функционирования интернет. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на ответ Минцифры на обращение фракции «Новые люди».

«На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом 10 правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», - уточнили в министерстве.

В документе пояснили, что подобной угрозой считается затруднение ограничения доступа к данным в Сети, которые по закону должны быть заблокированы. Такие правила прописаны в правительственном постановлении.

Ранее Роскомнадзору передали список из 51 приложения и сервиса VPN , которые нужно заблокировать ради информационной безопасности. Перечень предъявил сенатор Артем Шейкин.

Интернет
12 ноября 2023, 05:54
Россиянам рассказали об опасной схеме мошенников при распродажах
Unsplash
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В период новогодних распродаж ажиотаж возникает не только среди покупателей, но и мошенников. Они запускают поддельные сайты онлайн-магазинов, чтобы заполучить личные данные пользователей. Об этом в беседе с РИА «Новости» предупредил директор направления кибербезопасности EdgеЦентр Артем Избаенков.

«Особенно актуальными в период предновогодних распродаж становятся следующие мошеннические схемы: мошенники создают фальшивые сайты онлайн-магазинов. Внешне они ничем не отличаются от страниц официальных брендов, при этом располагают к себе заманчивыми скидками на продукцию», - отметил он.

Покупатели часто ведутся на такие предложения и оформляют заказ, указывая на сайте личные данные и реквизиты банковских карт. В итоге все эти сведения попадают к злоумышленникам. Некоторые мошенники создают целые приложения для кражи информации.

Еще в сезон скидок устраивают рассылки электронных писем. Человеку приходит сообщение якобы от известного магазина, банка или онлайн-сервиса. Ему предлагают перейти по ссылке, чтобы получить дополнительную информацию о сниженной цене. Потом под предлогом участия в акции мошенники просят оставить личные данные.

Ранее о фальшивых скидках в «черную пятницу» рассказал президент Гильдии Маркетологов Игорь Березин.

Мошенничество Магазины
12 ноября 2023, 04:30
Кинолог рассказал, как спасти собаку от ранней смерти
Freepik
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Питание с хозяйского стола, отказ от вакцинации и самовыгул могут стоить жизни домашнему любимцу. О том, как защитить здоровье собаки, президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал РИА «Новости».

По словам кинолога, многие хозяева, хотя и любят своих собак, сами доводят их до смерти в достаточно молодом возрасте.

«Бывает и так, что человек провоцирует раннюю смерть питомца: кто-то продолжает кормить собак со стола, кто-то не ставит нужные вакцины, а есть отдельный тип безответственных владельцев, которые отпускают погулять собак самостоятельно, подвергая их смертельной опасности», - заявил Голубев.

По словам эксперта, для здоровья и долголетия собакам нужно сбалансированное питание. С едой питомец должен получать все необходимые полезные элементы. Голубев посоветовал отдавать предпочтение индивидуально подобранным готовым кормам.

Кроме того, глава РКФ напомнил о необходимости регулярно делать собаке прививки, так как некоторые особо опасные заболевания нельзя вылечить - только предупредить своевременной профилактикой. Показывать собаку ветеринару необходимо не реже раза в год - даже если животное кажется здоровым.

Самовыгул - это вообще «русская рулетка» для собаки, уверен эксперт. Во время такой прогулки пес может попасть под колеса, стать жертвой догхантеров или других животных, потеряться или провалиться в колодец.

Ранее стало известно, что в Подмосковье спасли собаку , застрявшую между трубами в канализации. Домашний пес два дня не мог выбраться, пока на помощь ему не пришли сотрудники Подольского комбината благоустройства, а также неравнодушные жители. Спасательную операцию провели с использованием строительной техники.

Собаки Животные
12 ноября 2023, 01:02
Рукописи из архива «Ленфильма» нашли на свалке в Петербурге
Unsplash
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Уникальные рукописи из архива «Ленфильма» выбросили на свалку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным издания, рукописные записи, стихи и заметки нашли в контейнере с мусором. Благодаря печатям выяснилось, что рукописи принадлежат известной киностудии.

Пресс-служба студии «Ленфильм» рассказала «Известиям» , что в помещениях киностудии сейчас делают ремонт, в связи с этим избавляются от находящихся там вещей. Среди найденных на свалке документов также были партитуры к известным фильмам.

«Нотный архив киностудии закрыли в начале 2000-х и на территории студии таких документов уже давно никто не видел. Но мы активно наводим порядок и делаем ремонт в помещениях, в которых десятками лет никого не было», - указали на киностудии.

Судьбу каждой обнаруженной на свалке вещи теперь предстоит определить экспертам. Как отметили в «Ленфильме», в ситуации с обнаруженными документами уже разбираются.

Свалки Санкт-Петербург
12 ноября 2023, 00:03
Развесная красная икра подешевела в России
Freepik
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Оптовые цены на красную икру упали на 20% из-за рекордного улова лососевых рыб на Дальнем Востоке. А вот стоимость деликатеса в рознице показывает обратную динамику, рассказал Telegram-канал Shot.

По данным канала, в среднем развесная красная икра подешевела на 140 рублей за 100 граммов. Связано это с рекордным уловом тихоокеанских рыб семейства лососевых на Дальнем Востоке. К началу ноября он превысил 608 тысяч тонн, что более чем в два раза выше аналогичного показателя 2022 года. Благодаря этому цена икры в специализированных оптовых магазинах снизилась примерно на 20%.

А вот в обычных магазинах для конечных потребителей ситуация обратная. По данным Shot, цена икры кеты в жестяных банках выросла на 100 рублей. Стоимость красной икры в пластиковых упаковках зависит от тары, но в основном тоже ползут вверх. Ближе к Новому году ретейлеры ожидают новое повышение цен.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в России в ближайшее время должны подешеветь красная икра и горбуша.

Еда Россия Рыбалка Экономика Продукты

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