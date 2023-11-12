Минцифры рассказало, какие сервисы VPN заблокируют

Кинолог рассказал, как спасти собаку от ранней смерти

Питание с хозяйского стола, отказ от вакцинации и самовыгул могут стоить жизни домашнему любимцу. О том, как защитить здоровье собаки, президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал РИА «Новости».

По словам кинолога, многие хозяева, хотя и любят своих собак, сами доводят их до смерти в достаточно молодом возрасте.

«Бывает и так, что человек провоцирует раннюю смерть питомца: кто-то продолжает кормить собак со стола, кто-то не ставит нужные вакцины, а есть отдельный тип безответственных владельцев, которые отпускают погулять собак самостоятельно, подвергая их смертельной опасности», - заявил Голубев.

По словам эксперта, для здоровья и долголетия собакам нужно сбалансированное питание. С едой питомец должен получать все необходимые полезные элементы. Голубев посоветовал отдавать предпочтение индивидуально подобранным готовым кормам.

Кроме того, глава РКФ напомнил о необходимости регулярно делать собаке прививки, так как некоторые особо опасные заболевания нельзя вылечить - только предупредить своевременной профилактикой. Показывать собаку ветеринару необходимо не реже раза в год - даже если животное кажется здоровым.

Самовыгул - это вообще «русская рулетка» для собаки, уверен эксперт. Во время такой прогулки пес может попасть под колеса, стать жертвой догхантеров или других животных, потеряться или провалиться в колодец.

Ранее стало известно, что в Подмосковье спасли собаку , застрявшую между трубами в канализации. Домашний пес два дня не мог выбраться, пока на помощь ему не пришли сотрудники Подольского комбината благоустройства, а также неравнодушные жители. Спасательную операцию провели с использованием строительной техники.