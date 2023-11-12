Минцифры рассказало, какие сервисы VPN заблокируют
Все сервисы VPN в России блокировать не будут. Под ограничения попадут только те, которые экспертная комиссия сочтет угрожающими безопасности функционирования интернет. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на ответ Минцифры на обращение фракции «Новые люди».
«На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом 10 правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», - уточнили в министерстве.
В документе пояснили, что подобной угрозой считается затруднение ограничения доступа к данным в Сети, которые по закону должны быть заблокированы. Такие правила прописаны в правительственном постановлении.
Ранее Роскомнадзору передали список из 51 приложения и сервиса VPN , которые нужно заблокировать ради информационной безопасности. Перечень предъявил сенатор Артем Шейкин.