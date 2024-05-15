Минцифры предложили разработать систему фиксации мелких правонарушений

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Идея заключается в том, чтобы гражданам, зарегистрированным в Единой биометрической системе, в случае совершения ими различных проступков, которые попали в поле зрения камер видеонаблюдения, выписывали штрафы.

Речь идет о таких правонарушениях, как переход улицы, курение, распитие спиртных напитков, разведение костров и использование мангалов в неположенных местах и других.

Штрафы предполагают выписывать в полуавтоматическом режиме.

Ранее исполняющий обязанности главы Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство собирается полностью отменить роуминг между Белоруссией и Россией. Этот вопрос находится на стадии обсуждения.