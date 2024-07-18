Минцифры опровергло возможность кражи квартир россиян через «Госуслуги»

В ведомстве подчеркнули, что через госуслуги россияне могут подать заявление о регистрации право собственности в Росреестр, которое подписывают электронной подписью через приложение «Госключ». Им может воспользоваться только владелец, знающий восьмизначный пароль.

Изменить его можно только после удаления сертификата, а для получения нового нужны логин и пароль от «Госуслуг», проверка через второй фактор аутентификации, проверка номера телефона и подтверждение личности через биометрию, загранпаспорт или личный визит.

«Поэтому, даже если злоумышленники завладели вашим телефоном, подписать документы в „Госключе“ они не смогут», - пояснили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что дополнительно защитить свою квартиру можно, подав заявление через госуслуги в Росреестр о запрете любых действий с недвижимостью без личного присутствия собственника.

О случаях продажи квартир россиян мошенниками, которые завладели электронными подписями владельцев недвижимости в комментарии «Газете.ru» заявила юрист Ирина Нигматуллина. По ее словам, злоумышленники научились при помощи методов социальной инженерии заставлять владельцев квартир давать им доступ к электронным подписям.

В конце июня суд Москвы приговорил к четырем годам колонии участницу мошеннической схемы с квартирой на Ленинском проспекте. Женщина при помощи грима и парика выдала себя за настоящую владелицу, которая давно живет за границей, и получила новые документы на ее имя. После она оформила сделку на продажу квартиры.