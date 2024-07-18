18 июля 2024, 14:56

Минцифры опровергло возможность кражи квартир россиян через «Госуслуги»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Портал «Госуслуги» не имеет функционала по сделкам о продаже или покупке недвижимости. Поэтому все сообщения о краже квартир у россиян через платформу являются фейками. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

В ведомстве подчеркнули, что через госуслуги россияне могут подать заявление о регистрации право собственности в Росреестр, которое подписывают электронной подписью через приложение «Госключ». Им может воспользоваться только владелец, знающий восьмизначный пароль.

Изменить его можно только после удаления сертификата, а для получения нового нужны логин и пароль от «Госуслуг», проверка через второй фактор аутентификации, проверка номера телефона и подтверждение личности через биометрию, загранпаспорт или личный визит.

«Поэтому, даже если злоумышленники завладели вашим телефоном, подписать документы в „Госключе“ они не смогут», - пояснили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что дополнительно защитить свою квартиру можно, подав заявление через госуслуги в Росреестр о запрете любых действий с недвижимостью без личного присутствия собственника.

О случаях продажи квартир россиян мошенниками, которые завладели электронными подписями владельцев недвижимости в комментарии «Газете.ru» заявила юрист Ирина Нигматуллина. По ее словам, злоумышленники научились при помощи методов социальной инженерии заставлять владельцев квартир давать им доступ к электронным подписям.

В конце июня суд Москвы приговорил к четырем годам колонии участницу мошеннической схемы с квартирой на Ленинском проспекте. Женщина при помощи грима и парика выдала себя за настоящую владелицу, которая давно живет за границей, и получила новые документы на ее имя. После она оформила сделку на продажу квартиры.

Мошенничество Недвижимость Кражи Госуслуги Квартиры
18 июля 2024, 13:32
В Совфеде исключили возможность блокировки YouTube
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Блокировки YouTube в России не ожидается. Как сообщило РИА «Новости», на это указал сенатор Алексей Пушков во время пресс-конференции.

Блокировки YouTube в России не ожидается. Как сообщило РИА «Новости» , на это указал сенатор Алексей Пушков во время пресс-конференции.

«Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается», - подчеркнул он.

Накануне Роскомнадзор потребовал от главы Google Сундара Пичаи разблокировать на YouTube более 200 каналов, связанных с российскими СМИ, политическими и общественными деятелями. Он назвал политику видеохостинга русофобской.

«Газета.ru» со ссылкой на источники сообщала, что видеохостинг заблокируют в России осенью, а перед этим в отдельных регионах работа YouTube ухудшится.

Однако в Кремле опровергали сообщения о таких планах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил замедление работы сайта проблемами с оборудованием.

Блокировки YouTube
18 июля 2024, 11:34
Умерщвление безнадзорных животных признали исключительной мерой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Умерщвление безнадзорных животных признали исключительной мерой. Эта процедура возможна только в случае их опасности для человека. Постановление вынес Конституционный суд (КС) России, сообщило РИА «Новости».

В Верховный суд Бурятии поступил иск от группы зоозащитников. Они потребовали признать недействующими некоторые положения регионального закона от 22 ноября 2023 года об обращении с животными без владельцев. Истцы посчитали неправомерной норму, по которой возможно умерщвление жизнеспособных животных на 31-й день после отлова, если за это время их не забрали новые хозяева или в какие-либо организации.

Верховный суд Бурятии приостановил судебный процесс и направил запрос в КС «в связи с обнаружившейся неопределенностью в вопросе соответствия подлежащих применению в этом деле норм федерального закона конституции». Заявитель усомнился в конституционности оспариваемых норм. Потому что из-за этого российские регионы могут получить неограниченные полномочия, затрагивающие в том числе жизнь здоровых безнадзорных животных, что противоречит принципам гуманного обращения.

По данным КС, в стране действую нормы обращения с такими питомцами. Речь идет о чипировании, отлове, вакцинации и других мерах. Для защиты людей власти регионов имеют право устанавливать и собственный порядок обращения с безнадзорными животными. При этом умерщвление является исключительной мерой.

«Оправданной лишь когда прочие мероприятия в конкретных условиях не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, его прав и свобод, общественную безопасность», - уточнили в суде.

Однако основаниями для таких мер «не могут быть ни загруженость приютов, ни оптимизация бюджетных расходов».

Животные
18 июля 2024, 10:27
Банки начали повышать ставки на льготную ипотеку для некоторых россиян
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Ряд российских банков начал увеличивать ставки по кредитам для заемщиков, которые взяли больше одной ипотеки. Об этом сообщил РБК.

«Если банк выявит у клиента „лишнюю“ ипотеку, то по одной из них он вправе поднять ставку до актуального рыночного значения. Мы работаем по ситуации каждого клиента отдельно», - отметили в Сбере.

Вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов отметил, что ситуации, когда у клиента есть больше одной льготной ипотеки, встречаются достаточно редко. Однако в этом случае банк на самом деле имеет право увеличить ставку по ипотеке для такого клиента.

«Важно понимать, что в России банки очень строго следуют правилам, поэтому к пересмотру условий кредита могут привести любые попытки их обхода», - добавила руководитель юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева.

Ранее брокер Дмитрий Ракута заявил 360.ru, что в России сейчас выгоднее снимать квартиру, чем покупать.

Банки Ипотека Льготная ипотека
18 июля 2024, 08:46
Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за ливней и грозы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В четверг, 18 июля, в Москве ожидаются дождь с грозой и сильный ветер. Для поездок по городу с учетом такого прогноза лучше использовать метро, рекомендовали в столичном департаменте транспорта.

В ведомстве предупредили, что вечером затруднения движения ожидаются в центральной части столицы на ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

«Соблюдайте скоростной режим и дистанцию», - призвали в дептрансе.

Температура в Москве днем составит 27… 30, в Подмосковье столбики термометра покажут 27… 32, сообщил в своем Telegram метеоролог Евгений Тишковец. По словам специалиста, в течение четверга погода будет облачной с прояснениями.

Местами пройдут кратковременные ливни интенсивностью до семи миллиметров, возможны грозы, добавил он. Они будут сопровождаться порывистым ветром.

Атмосферное давление при этом будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Метро Погода в Москве

Новости по теме