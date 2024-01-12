«Мимо нашего внимания это не прошло». Полиция займется историей с босым мальчиком в Екатеринбурге

«Мимо нашего внимания это не прошло. С утра уже начали этим делом заниматься. Оценку тому, что произошло, дадут правоохранительные органы - это их функционал и задача. То, что касается уполномоченного по правам ребенка, мы взаимодействуем с комиссией по делам несовершеннолетних», - сообщил он.

Мороков подчеркнул, что нужно обязательно разобраться в причинах и условиях произошедшего, уточнить все детали. После эту ситуацию рассмотрят с точки зрения социально-педагогического и воспитательного аспекта. Не исключено, что для участия в процессе пригласят образовательную организацию, где учится мальчик. В адрес законных представителей ребенка могут высказать какие-то рекомендации по воспитательной системе, но пока утверждать ничего нельзя.

«Все очень быстро отработали, все включились, в том числе образовательная организация. Но нужно очень аккуратно к этому подойти, потому что вся эта история касается несовершеннолетнего, семейных отношений. Сначала надо спокойно разобраться», - заключил он.

Ранее Екатеринбуржца с пятилетней дочкой выгнали из поезда на мороз из-за того, что он показал паспорт через сайт «Госуслуги». Мужчина намерен обратиться к юристам и подать в суд.