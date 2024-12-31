31 декабря 2024, 16:35

Милонов объявил о походе по борделям и вейп-шопам на новогодних каникулах

Global Look Press
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Депутат Госдумы Виталий Милонов пригрозил владельцам новых публичных домов Санкт-Петербурга закрытием заведений. В беседе с Telegram-каналом Shot парламентарий пояснил, что на время новогодних каникул намерен пройти рейдом по всем злачным местам своего округа.

«Планов много. Мне надо закрыть три или четыре вейп-шопа. По борделям пройдусь. На округе посмотрю - может, где-то открылись, надо закрыть», - заявил Милонов.

Депутат добавил, что также настаивает на создании в России новой новогодней традиции - праздновать без алкоголя. Он пояснил, что сам так поступает не первый год.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на вопрос о своих планах на время новогодних каникул заявил, что готовится к поездке на новые территории России.

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскрыла свои планы только на новогоднюю ночь. Она подчеркнула, что проведет ее вместе с родными и посмотрит обращение президента.

Пока Милонов устраивает рейды по публичным домам Санкт-Петербурга, на московском рынке интимных услуг цены в новогоднюю ночь выросли в пять раз. Сотрудницы эскорта объяснили рост цен нежеланием работать в праздник, а также чрезмерной активностью клиентов, которые используют последнюю ночь года для реализации самых безумных фантазий.

Санкт-Петербург Госдума РФ Запреты Виталий Милонов Новый год
31 декабря 2024, 13:37
Московские эскортницы объявили о повышении цен в новогоднюю ночь
Unsplash
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Цены на рынке интимных услуг Москвы в новогоднюю ночь выросли в среднем в пять раз. По данным Telegram-канал Mash, это связано с нежеланием эскортниц выходить на работу, воспользовавшись всероссийским выходным, а также необычными желаниями клиентов, которые в последнюю ночь года воплощают самые странные фантазии.

Средняя цена среди элитных эскортниц в ночь на 1 января, указали в публикации, составит от 300 до 500 тысяч рублей. При этом сотрудницы интим-рынка готовы даже помочь в подготовке праздничного стола.

Максимальные суммы от миллиона рублей и выше выставили сотрудницы, относящие себя к классу премиум.

В стороне не остались и сотрудницы бюджетной интим-сферы. Минимальная цена за выезд в новогоднюю ночь составит 50 тысяч рублей.

Опрошенные авторами сотрудницы рынка интимных услуг объяснили новые расценки необычными желаниями клиентов, которые воплощают свои самые тайные фантазии, считая их новогодним чудом. К ним собеседницы отнесли анальный фистинг с мандаринами, игры в Деда Мороза и Снегурочку, а также всевозможные наказания за плохое поведение в прошлом году.

Основными клиентами эскортниц в новогоднюю ночь остаются одинокие мужчины, в основном работающие в сфере IT.

Работа в преддверии Нового года для сотрудниц сферы интим-услуг также сопряжена с опасностями. В конце декабря прошлого года в Москве задержали «охотника на эскортниц». Тело первой жертвы криминалисты нашли в помещении на Мукомольном проезде. В ходе допроса задержанный признался, что убил еще одну гостью, а ее труп лежит в отеле на востоке столицы.

Женщины Мужчины Секс Новый год Москва
31 декабря 2024, 10:38
Для 9 млн работающих пенсионеров России в 2025 году проиндексируют пенсию
РИА «Новости»
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С 1 января 2025 года страховые пенсии проиндексируют на 7,3%. Изменения затронут как неработающих, так и работающих пенсионеров. Об этом глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал ТАСС.

По его словам, коэффициент, который озвучили сейчас, относится к прогнозному индексу инфляции. Однако эта цифра еще может увеличиться.

«У правительства есть право доиндексировать пенсии, и я надеюсь, что этим правом оно воспользуется, когда подсчитает, какая разница между прогнозом и реальной инфляцией», - пояснил Нилов.

Депутат добавил, что индексация пенсий среди работающих пенсионеров охватит порядка девяти миллионов человек.

Ранее в России анонсировали повышение социальных пенсий. Для отдельных категорий получателей выплаты увеличатся на 14,75%.

Пенсия Пенсионеры
31 декабря 2024, 09:03
Белгородская область прошла федеральный этап создания СЭЗ
РИА «Новости»
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Правительство России поддержало заявку Белгородской области на включение пяти земельных участков в состав свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он отметил, что регион стал первым из приграничных субъектов России, который прошел федеральный этап создания СЭЗ.

«Правительство Российской Федерации поддержало заявку Белгородской области о включении в состав свободной экономической зоны пяти земельных участков. Белгородская область прошла федеральный этап создания свободных экономических зон первой из приграничных регионов. <...> Стараемся максимально быстро проводить эту работу, потому что нашим предприятиям нужна помощь», - сказал Гладков.

Губернатор добавил, что после новогодних праздников пройдут следующие этапы создания СЭЗ.

Глава правительства Михаил Мишустин отмечал, что включение некоторых районов в свободную экономическую зону поможет регионам не только снизить издержки предпринимателей , но и увеличить производство продукции.

Россия Белгородская область
31 декабря 2024, 08:45
Потенциальный аллерген, богатый витаминами. Сколько мандаринов можно съесть без вреда для здоровья?
РИА «Новости»
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Мандарины отличаются высоким содержанием витамина C и низкой калорийностью, хорошо вписываются в сбалансированное питание, однако необходимо соблюдать меру. Об этом Lenta.ru напомнила нутрициолог Александра Порошина.

По ее словам, переедание мандаринов вредно, так как они содержат кислоты, способные раздражать слизистую желудка, особенно у людей с повышенной кислотностью, рефлюксом или гастритом.

К тому же все цитрусовые - потенциальный аллерген, а большое количество мандаринов способно вызвать нежелательную реакцию, даже если ярко выраженной аллергии у человека нет.

«Взрослым лучше съедать 2-3 штуки в день, а детям - 1-2 в день. Если вы съедаете слишком много одного фрукта, то лишите рацион баланса. Лучше съесть 2-3 мандарина, а остальную часть фруктового рациона дополнить ягодами или яблоками», - сказала Порошина.

Ранее стало известно, что предновогодние поставки мандаринов из Абхазии в Россию резко увеличились.

Новый год

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