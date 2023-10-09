Миллионный единый читательский билет оформили в Москве

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По ее словам, в столице улучшают городские библиотеки, ремонтируя помещения и закупая современное оборудование. Практически везде есть доступ к интернету. Помимо этого, ежегодно появляется 200 тысяч новых книг.

«Только за шесть месяцев 2023 года читальни Москвы посетили более шести миллионов человек, а число оформленных за все время единых читательских билетов уже достигло миллиона», - заявила Сергунина.

С помощью ЕЧБ можно брать книги во всех 440 библиотеках и пользоваться онлайн-сервисом «Библиотеки Москвы». В каталоге можно выбрать из более чем 15 миллионов изданий, подчеркнула заместитель мэра.

Программа модернизации библиотек появилась в 2018 году. Уже сейчас 112 книжных заведений привели к новому стандарту благодаря обновлению инфраструктуры и реализации принципа открытого пространства. Помимо этого, читальни Москвы работают в удобном формате - до 20:00 или до 22:00.

Автоматизированная библиотечная информационная система (АБИС) позволила упростить выдачу и возврат книг, поэтому библиотекари больше времени уделяют посетителям.

«Так, в первом полугодии 2023 года в библиотеках города прошло более 21 тысячи мероприятий - выставок, лекций, мастер-классов, локальных фестивалей. Сотрудники учреждений сами записывают просветительские подкасты и снимают познавательные документальные фильмы», - добавили в пресс-службе столичной мэрии.

Ранее поэт из Раменского Анатолий Вершинский стал лауреатом литературной премии имени Сергея Есенина.