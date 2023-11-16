Миллионному посетителю выставки «Россия» вручили приз

Обладательницей подарка стала жительница Пензы Светлана. В качестве приза ей преподнесли сертификат, по которому можно получить три билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре и оплачиваемую поездку в Москву. Еще одним подарком стала индивидуальная экскурсия в здание Центробанка.

Подсчет посетителей выставки провели с помощью камеры учета гостей, уточнили в пресс-службе дирекции форума.

В столичной мэрии ранее сообщили, что по пространству Москвы на выставке «Россия» запустили сайт-путеводитель. Благодаря ему посетитель смогут выбрать наиболее интересные интерактивные зоны и посмотреть афишу мероприятий.

Форум продлится на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. На выставке российские регионы представляют свои достижения в разных областях - от производства до культуры.